но карт с бесплатной тянулкой уже почти не осталось или фин.мон лютует ... + комисс самой биржи за пополнение ... поэтому и говорю, что если уже с карты, и чтоб было больше икры и вискаря - то на вайтбит с гороха заводить, а дальше уже кто, что хочет.
Кто-то менял крипту через обменник bit100k.com ? Там есть у них вывод напрямую в наличку. Вот только нет их на самых раскрученных мониторингах, а это пока останавливает от использования их услуг. Хотя комса за вывод в бакс вкусная, всего 0.6%. Если кто реально у них менял и без проблем - отпишитесь!
yuri_m написав:Кто-то менял крипту через обменник bit100k.com ? Там есть у них вывод напрямую в наличку. Вот только нет их на самых раскрученных мониторингах, а это пока останавливает от использования их услуг. Хотя комса за вывод в бакс вкусная, всего 0.6%. Если кто реально у них менял и без проблем - отпишитесь!
Так на момент Вайтбит с гороха 40,4 на Банане п2п за столько же можно купить. Так, что тут нужно считать. в Харькове как то не очень обменки рыночный курс давали, если вы с улицы. Сейчас как то все оживилось, и спред реально 20-30 копеек. Что кстати опытные люди скажут, не боитесь стейкать на Вайтбите под 30 %? Успеем выскочить из этого МММ))))
Shummi написав:Так на момент Вайтбит с гороха 40,4 на Банане п2п за столько же можно купить. Так, что тут нужно считать. в Харькове как то не очень обменки рыночный курс давали, если вы с улицы. Сейчас как то все оживилось, и спред реально 20-30 копеек. Что кстати опытные люди скажут, не боитесь стейкать на Вайтбите под 30 %? Успеем выскочить из этого МММ))))
ну стейкать на свой страх и риск ) а чисто для оптимизации затрат - войти и выйти можно )
з.ы. я так понимаю вы говрите о прямой покупке крипты с карты? или о пополнении фиатного баланса и последующей покупкой крипты за него ордером?
на Банане я покупал всегда прямым п2п с карты, как то сначала посчитал что так выгоднее. Я если честно к крипте как то так себе относился, раньше выводил на Интерактив Брокерс. А они предупредили что за переводы с Вайз и Револют скоро может быть ай-ай-ай. Вот я и начал изучать тему крипты. Ну и вижу, что с ослабление ДКП от ФРС все ждут пампа и тут нефигового
Shummi написав:на Банане я покупал всегда прямым п2п с карты, как то сначала посчитал что так выгоднее. Я если честно к крипте как то так себе относился, раньше выводил на Интерактив Брокерс. А они предупредили что за переводы с Вайз и Револют скоро может быть ай-ай-ай. Вот я и начал изучать тему крипты. Ну и вижу, что с ослабление ДКП от ФРС все ждут пампа и тут нефигового
прямая покупка крипты с карты на Банане идет каким-то особым типом операции, котрую ввиду запретов НБУ, после начала войны стали отлуплять банки ... а пополнение фиата шло как обычный внутриукраинский перевод сервисом Альфы - но там комисс 1,8 ...