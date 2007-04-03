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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3145314631473148
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 13:49

Кучинелли

но карт с бесплатной тянулкой уже почти не осталось или фин.мон лютует ... + комисс самой биржи за пополнение ... поэтому и говорю, что если уже с карты, и чтоб было больше икры и вискаря - то на вайтбит с гороха заводить, а дальше уже кто, что хочет.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 14:04

Кто-то менял крипту через обменник bit100k.com ? Там есть у них вывод напрямую в наличку. Вот только нет их на самых раскрученных мониторингах, а это пока останавливает от использования их услуг. Хотя комса за вывод в бакс вкусная, всего 0.6%. Если кто реально у них менял и без проблем - отпишитесь!
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 15:33

  yuri_m написав:Кто-то менял крипту через обменник bit100k.com ? Там есть у них вывод напрямую в наличку. Вот только нет их на самых раскрученных мониторингах, а это пока останавливает от использования их услуг. Хотя комса за вывод в бакс вкусная, всего 0.6%. Если кто реально у них менял и без проблем - отпишитесь!


ХЗ, что за гусь,

я менял или через "Китов"
https://obmenat24.com/
тут все четко.
от 10 к скидка.

или через знакомых менял.

Если обменка есть на бестченже, - то можете рискнуть.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Пон 07 лис, 2022 15:38, всього редагувалось 1 раз.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 15:37

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Так на момент Вайтбит с гороха 40,4 на Банане п2п за столько же можно купить.
Так, что тут нужно считать. в Харькове как то не очень обменки рыночный курс давали, если вы с улицы.
Сейчас как то все оживилось, и спред реально 20-30 копеек.
Что кстати опытные люди скажут, не боитесь стейкать на Вайтбите под 30 %? Успеем выскочить из этого МММ))))
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 15:40

  Shummi написав:Так на момент Вайтбит с гороха 40,4 на Банане п2п за столько же можно купить.
Так, что тут нужно считать. в Харькове как то не очень обменки рыночный курс давали, если вы с улицы.
Сейчас как то все оживилось, и спред реально 20-30 копеек.
Что кстати опытные люди скажут, не боитесь стейкать на Вайтбите под 30 %? Успеем выскочить из этого МММ))))


ну стейкать на свой страх и риск )
а чисто для оптимизации затрат - войти и выйти можно )

з.ы. я так понимаю вы говрите о прямой покупке крипты с карты? или о пополнении фиатного баланса и последующей покупкой крипты за него ордером?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 16:01

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

на Банане я покупал всегда прямым п2п с карты, как то сначала посчитал что так выгоднее.
Я если честно к крипте как то так себе относился, раньше выводил на Интерактив Брокерс.
А они предупредили что за переводы с Вайз и Револют скоро может быть ай-ай-ай. Вот я и начал изучать тему крипты. Ну и вижу, что с ослабление ДКП от ФРС все ждут пампа и тут нефигового :-)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 16:11

  Shummi написав:на Банане я покупал всегда прямым п2п с карты, как то сначала посчитал что так выгоднее.
Я если честно к крипте как то так себе относился, раньше выводил на Интерактив Брокерс.
А они предупредили что за переводы с Вайз и Револют скоро может быть ай-ай-ай. Вот я и начал изучать тему крипты. Ну и вижу, что с ослабление ДКП от ФРС все ждут пампа и тут нефигового :-)


прямая покупка крипты с карты на Банане идет каким-то особым типом операции, котрую ввиду запретов НБУ, после начала войны стали отлуплять банки ... а пополнение фиата шло как обычный внутриукраинский перевод сервисом Альфы - но там комисс 1,8 ...
IMPRINTER
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