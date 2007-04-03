IMPRINTER написав:Shummi написав:на Банане я покупал всегда прямым п2п с карты, как то сначала посчитал что так выгоднее.
Я если честно к крипте как то так себе относился, раньше выводил на Интерактив Брокерс.
А они предупредили что за переводы с Вайз и Револют скоро может быть ай-ай-ай. Вот я и начал изучать тему крипты. Ну и вижу, что с ослабление ДКП от ФРС все ждут пампа и тут нефигового
прямая покупка крипты с карты на Банане идет каким-то особым типом операции, котрую ввиду запретов НБУ, после начала войны стали отлуплять банки ... а пополнение фиата шло как обычный внутриукраинский перевод сервисом Альфы - но там комисс 1,8 ...
Сейчас гривну либо через моно-вайтбит, либо сетлПэй (там 1%)