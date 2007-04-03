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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3146314731483149
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 21:48

  IMPRINTER написав:
  Shummi написав:на Банане я покупал всегда прямым п2п с карты, как то сначала посчитал что так выгоднее.
Я если честно к крипте как то так себе относился, раньше выводил на Интерактив Брокерс.
А они предупредили что за переводы с Вайз и Револют скоро может быть ай-ай-ай. Вот я и начал изучать тему крипты. Ну и вижу, что с ослабление ДКП от ФРС все ждут пампа и тут нефигового :-)


прямая покупка крипты с карты на Банане идет каким-то особым типом операции, котрую ввиду запретов НБУ, после начала войны стали отлуплять банки ... а пополнение фиата шло как обычный внутриукраинский перевод сервисом Альфы - но там комисс 1,8 ...

Сейчас гривну либо через моно-вайтбит, либо сетлПэй (там 1%)
Rack
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 23:08

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Банан р2р -- нашару, в грн, иногда еще и доплачивают
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 00:22

  Amethyst написав:Банан р2р -- нашару, в грн, иногда еще и доплачивают


как там солана?? )
IMPRINTER
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