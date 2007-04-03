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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 лис, 2022 21:48
IMPRINTER написав: Shummi написав:
на Банане я покупал всегда прямым п2п с карты, как то сначала посчитал что так выгоднее.
Я если честно к крипте как то так себе относился, раньше выводил на Интерактив Брокерс.
А они предупредили что за переводы с Вайз и Револют скоро может быть ай-ай-ай. Вот я и начал изучать тему крипты. Ну и вижу, что с ослабление ДКП от ФРС все ждут пампа и тут нефигового
прямая покупка крипты с карты на Банане идет каким-то особым типом операции, котрую ввиду запретов НБУ, после начала войны стали отлуплять банки ... а пополнение фиата шло как обычный внутриукраинский перевод сервисом Альфы - но там комисс 1,8 ...
Сейчас гривну либо через моно-вайтбит, либо сетлПэй (там 1%)
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Додано: Пон 07 лис, 2022 23:08
Банан р2р -- нашару, в грн, иногда еще и доплачивают
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Додано: Вів 08 лис, 2022 00:22
Amethyst написав:
Банан р2р -- нашару, в грн, иногда еще и доплачивают
как там солана?? )
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Додано: Вів 08 лис, 2022 08:50
Та кефир тоже укатали
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Amethyst
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Додано: Вів 08 лис, 2022 10:40
апять набрался всякой твари по паре...
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Додано: Вів 08 лис, 2022 10:49
Amethyst написав:
Та кефир тоже укатали
кефир как был так и остался (я про соотношение его к битку).
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