RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3146314731483149
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 21:48

  IMPRINTER написав:
  Shummi написав:на Банане я покупал всегда прямым п2п с карты, как то сначала посчитал что так выгоднее.
Я если честно к крипте как то так себе относился, раньше выводил на Интерактив Брокерс.
А они предупредили что за переводы с Вайз и Револют скоро может быть ай-ай-ай. Вот я и начал изучать тему крипты. Ну и вижу, что с ослабление ДКП от ФРС все ждут пампа и тут нефигового :-)


прямая покупка крипты с карты на Банане идет каким-то особым типом операции, котрую ввиду запретов НБУ, после начала войны стали отлуплять банки ... а пополнение фиата шло как обычный внутриукраинский перевод сервисом Альфы - но там комисс 1,8 ...

Сейчас гривну либо через моно-вайтбит, либо сетлПэй (там 1%)
Rack
 
Повідомлень: 250
З нами з: 29.01.09
Подякував: 42 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 23:08

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Банан р2р -- нашару, в грн, иногда еще и доплачивают
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3312
З нами з: 05.05.21
Подякував: 208 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
1
8
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 00:22

  Amethyst написав:Банан р2р -- нашару, в грн, иногда еще и доплачивают


как там солана?? )
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38883
З нами з: 06.08.09
Подякував: 223 раз.
Подякували: 6210 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 08:50

Та кефир тоже укатали
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3312
З нами з: 05.05.21
Подякував: 208 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
1
8
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 10:40

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

апять набрался всякой твари по паре...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6941
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6001 раз.
Подякували: 931 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 10:49

  Amethyst написав:Та кефир тоже укатали


кефир как был так и остался (я про соотношение его к битку).
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38883
З нами з: 06.08.09
Подякував: 223 раз.
Подякували: 6210 раз.
 
Профіль
9
5
2
  #<1 ... 3146314731483149
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 10107, 10108, 10109
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
101081 245362357
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лис, 2022 09:19
edvardd
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22869210
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 12:52
6 92804
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 17:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (674)
08.11.2022 10:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.