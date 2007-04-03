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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3146314731483149
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 21:48

  IMPRINTER написав:
  Shummi написав:на Банане я покупал всегда прямым п2п с карты, как то сначала посчитал что так выгоднее.
Я если честно к крипте как то так себе относился, раньше выводил на Интерактив Брокерс.
А они предупредили что за переводы с Вайз и Револют скоро может быть ай-ай-ай. Вот я и начал изучать тему крипты. Ну и вижу, что с ослабление ДКП от ФРС все ждут пампа и тут нефигового :-)


прямая покупка крипты с карты на Банане идет каким-то особым типом операции, котрую ввиду запретов НБУ, после начала войны стали отлуплять банки ... а пополнение фиата шло как обычный внутриукраинский перевод сервисом Альфы - но там комисс 1,8 ...

Сейчас гривну либо через моно-вайтбит, либо сетлПэй (там 1%)
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 23:08

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Банан р2р -- нашару, в грн, иногда еще и доплачивают
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 00:22

  Amethyst написав:Банан р2р -- нашару, в грн, иногда еще и доплачивают


как там солана?? )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 08:50

Та кефир тоже укатали
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 10:40

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

апять набрался всякой твари по паре...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 10:49

  Amethyst написав:Та кефир тоже укатали


кефир как был так и остался (я про соотношение его к битку).
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 11:29

undeadserf
Суммарно за пол года пару десятков у.е
Но мне показалось что дело не в суммах, а в количестве переводов. Ибо револют прибил мой аккаунт в августе, и дальше я переключился на европейских друзей. Они снимают мне гривну, кладут евро, фунты на свои революты и засылают мне.
Блоков пока никаких нет, переводить можно. Но стремно, елси заблочит ИБ аккаунт, это будет проблемой :shock:
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 11:37

  Shummi написав:undeadserf
Суммарно за пол года пару десятков у.е
Но мне показалось что дело не в суммах, а в количестве переводов. Ибо револют прибил мой аккаунт в августе, и дальше я переключился на европейских друзей. Они снимают мне гривну, кладут евро, фунты на свои революты и засылают мне.
Блоков пока никаких нет, переводить можно. Но стремно, елси заблочит ИБ аккаунт, это будет проблемой :shock:


о блокировке какого аккаунта речь? что то не нашел в предшествующих постах ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 11:54

IMPRINTER During a routine review of your IBKR account, the IBKR Compliance Department had noted your deposits from Wise, Currency Cloud & Revolut.
Please note that IBKR typically does not allow third-party deposits. All deposits should come from an account in your name.

Going forward, IBKR asks you to refrain from this type of activity. This activity is not in line with IBKR policy, and continuing activity of this type may result in restrictions to your account.

Thank you,
IBKR Compliance Department
Shummi
 
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