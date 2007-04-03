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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 лис, 2022 12:51
IMPRINTER написав: Amethyst написав:
Та кефир тоже укатали
кефир как был так и остался (я про соотношение его к битку).
Нєє, ну шоби заробити шось, потрібні горки, Солана добре скаче.
І Батоно щось випєндріваєцца
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Додано: Вів 08 лис, 2022 13:39
Rack написав:
Что думаете по поводу сабжа? Ляжет или выстоит? Я ссыкнул и слил FTT в убыток, покой дороже...
Solana скачет по той же причине.Они пытаются распродаться. чтобы спасти FTT.
Если слил, то купи что то другое. которое тоже упало.
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Додано: Вів 08 лис, 2022 13:41
Кучинелли написав: Rack написав:
Что думаете по поводу сабжа? Ляжет или выстоит? Я ссыкнул и слил FTT в убыток, покой дороже...
Solana скачет по той же причине.Они пытаются распродаться. чтобы спасти FTT.
Если слил, то купи что то другое. которое тоже упало.
та они походу распродают всё что есть - бит тоже упал, понятно, что в меньшей пропорции.
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