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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3147314831493150
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 12:51

  IMPRINTER написав:
  Amethyst написав:Та кефир тоже укатали


кефир как был так и остался (я про соотношение его к битку).

Нєє, ну шоби заробити шось, потрібні горки, Солана добре скаче.
І Батоно щось випєндріваєцца :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 13:39

  Rack написав:Что думаете по поводу сабжа? Ляжет или выстоит? Я ссыкнул и слил FTT в убыток, покой дороже...

Solana скачет по той же причине.Они пытаются распродаться. чтобы спасти FTT.

Если слил, то купи что то другое. которое тоже упало.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 13:41

  Кучинелли написав:
  Rack написав:Что думаете по поводу сабжа? Ляжет или выстоит? Я ссыкнул и слил FTT в убыток, покой дороже...

Solana скачет по той же причине.Они пытаются распродаться. чтобы спасти FTT.

Если слил, то купи что то другое. которое тоже упало.


та они походу распродают всё что есть - бит тоже упал, понятно, что в меньшей пропорции.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 14:26

Кучинелли
все шо налили, в т.ч. и солана могу слить с небольшим профитом, но там слёзы -понаблюдаю поки :?
чик
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