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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 лис, 2022 12:51
IMPRINTER написав: Amethyst написав:
Та кефир тоже укатали
кефир как был так и остался (я про соотношение его к битку).
Нєє, ну шоби заробити шось, потрібні горки, Солана добре скаче.
І Батоно щось випєндріваєцца
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Додано: Вів 08 лис, 2022 13:39
Rack написав:
Что думаете по поводу сабжа? Ляжет или выстоит? Я ссыкнул и слил FTT в убыток, покой дороже...
Solana скачет по той же причине.Они пытаются распродаться. чтобы спасти FTT.
Если слил, то купи что то другое. которое тоже упало.
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Кучинелли
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Додано: Вів 08 лис, 2022 13:41
Кучинелли написав: Rack написав:
Что думаете по поводу сабжа? Ляжет или выстоит? Я ссыкнул и слил FTT в убыток, покой дороже...
Solana скачет по той же причине.Они пытаются распродаться. чтобы спасти FTT.
Если слил, то купи что то другое. которое тоже упало.
та они походу распродают всё что есть - бит тоже упал, понятно, что в меньшей пропорции.
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Додано: Вів 08 лис, 2022 14:26
Кучинелли
все шо налили, в т.ч. и солана могу слить с небольшим профитом, но там слёзы -понаблюдаю пока и не пойму чего падаем, фонда вроде зелёная была
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Додано: Вів 08 лис, 2022 17:41
неопределенность, и золото вверх пошло. Первые опросы показывают что республиканцы берут обе палаты!
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Shummi
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Додано: Вів 08 лис, 2022 17:41
Шо там в Пенсильвании уже досчитали?
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Додано: Вів 08 лис, 2022 18:19
может ждали как амеры откроются.
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Додано: Вів 08 лис, 2022 18:32
вот и всё, малята:
CEO FTX: мы пришли к соглашению о стратегической сделке с Binance
и все пошло вверх.
некоторым есть чему поучиться.
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Додано: Вів 08 лис, 2022 18:46
Блин ну и скачки, по 7-8 % хотел еще прикупить....
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Додано: Вів 08 лис, 2022 18:54
А шоо, Кефиру по 53Кгрн так и не бууудит?
ото популяло на 55..57К и всьоо?
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Amethyst
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