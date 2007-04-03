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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 лис, 2022 19:00
Amethyst написав:
А шоо, Кефиру по 53Кгрн так и не бууудит?
ото популяло на 55..57К и всьоо?
вы цену крипты в гривнах смотрите?
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Додано: Вів 08 лис, 2022 19:02
IMPRINTER написав: Amethyst написав:
А шоо, Кефиру по 53Кгрн так и не бууудит?
ото популяло на 55..57К и всьоо?
вы цену крипты в гривнах смотрите?
нее, я грн сушу
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Amethyst
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