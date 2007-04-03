RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3148314931503151
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 19:00

  Amethyst написав:А шоо, Кефиру по 53Кгрн так и не бууудит?
ото популяло на 55..57К и всьоо?


вы цену крипты в гривнах смотрите? :o
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38888
З нами з: 06.08.09
Подякував: 223 раз.
Подякували: 6211 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 19:02

  IMPRINTER написав:
  Amethyst написав:А шоо, Кефиру по 53Кгрн так и не бууудит?
ото популяло на 55..57К и всьоо?


вы цену крипты в гривнах смотрите? :o

нее, я грн сушу
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3320
З нами з: 05.05.21
Подякував: 209 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
1
8
  #<1 ... 3148314931503151
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 10108, 10109, 10110
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
101093 245369486
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лис, 2022 18:39
anduzenko
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22869273
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 12:52
6 92813
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 17:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (260)
08.11.2022 19:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.