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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3149315031513152>
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 19:00

  Amethyst написав:А шоо, Кефиру по 53Кгрн так и не бууудит?
ото популяло на 55..57К и всьоо?


вы цену крипты в гривнах смотрите? :o
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 19:02

  IMPRINTER написав:
  Amethyst написав:А шоо, Кефиру по 53Кгрн так и не бууудит?
ото популяло на 55..57К и всьоо?


вы цену крипты в гривнах смотрите? :o

нее, я грн сушу
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 20:09

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Что происходит вообще?
Shummi
 
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дно заказывали ? ) :D
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 20:38

  Shummi написав:Что происходит вообще?
Выборы, делоффто :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 20:38

  Amethyst написав:
  Shummi написав:Что происходит вообще?
Выборы, делоффто :mrgreen: :mrgreen:


это что внезапное событие?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 20:40

  IMPRINTER написав:
  Amethyst написав:
  Shummi написав:Что происходит вообще?
Выборы, делоффто :mrgreen: :mrgreen:


это что внезапное событие?

просто повод продать мне Кефиру по 54К
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 20:42

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

ну я взял на все что было, но было мало)
Удивился что на Банане покупать можно только на BUSD до этого тупо менял
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 20:46

Shummi
Що брали?
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 20:46

  Shummi написав:ну я взял на все что было, но было мало)
Удивился что на Банане покупать можно только на BUSD до этого тупо менял


почему ... за БЮСД или за ЮСДТ

все остальные стейблы при входе автоматом конвертируются в БЮСД, а при выводе БЮСБ можно выбрать в каком стейбле отличным от него вывести ...

ЮСДТ живет своей жизнью в оригинале.
IMPRINTER
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