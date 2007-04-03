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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 лис, 2022 19:00
Amethyst написав:
А шоо, Кефиру по 53Кгрн так и не бууудит?
ото популяло на 55..57К и всьоо?
вы цену крипты в гривнах смотрите?
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Додано: Вів 08 лис, 2022 19:02
IMPRINTER написав: Amethyst написав:
А шоо, Кефиру по 53Кгрн так и не бууудит?
ото популяло на 55..57К и всьоо?
вы цену крипты в гривнах смотрите?
нее, я грн сушу
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Amethyst
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Додано: Вів 08 лис, 2022 20:09
Что происходит вообще?
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Shummi
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Додано: Вів 08 лис, 2022 20:34
дно заказывали ? )
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IMPRINTER
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Додано: Вів 08 лис, 2022 20:38
это что внезапное событие?
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Додано: Вів 08 лис, 2022 20:40
IMPRINTER написав:
это что внезапное событие?
просто повод продать мне Кефиру по 54К
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Amethyst
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Додано: Вів 08 лис, 2022 20:42
ну я взял на все что было, но было мало)
Удивился что на Банане покупать можно только на BUSD до этого тупо менял
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Shummi
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Додано: Вів 08 лис, 2022 20:46
Shummi
Що брали?
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Додано: Вів 08 лис, 2022 20:46
Shummi написав:
ну я взял на все что было, но было мало)
Удивился что на Банане покупать можно только на BUSD до этого тупо менял
почему ... за БЮСД или за ЮСДТ
все остальные стейблы при входе автоматом конвертируются в БЮСД, а при выводе БЮСБ можно выбрать в каком стейбле отличным от него вывести ...
ЮСДТ живет своей жизнью в оригинале.
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