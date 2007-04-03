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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3149315031513152
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 20:51

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Я Брал только Биток и Эфир, в остальные игры пока не играю)
я писал, что из классиков, пришел с Интерактив Брокерс. Крипту все таки считаю пирамидой :-)
Значит я не разобрался, мне терминал давал купить только за BUSD, прищлость USDT менять на BUSD, и потом покупать)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 20:56

  Shummi написав:Я Брал только Биток и Эфир, в остальные игры пока не играю)
я писал, что из классиков, пришел с Интерактив Брокерс. Крипту все таки считаю пирамидой :-)
Значит я не разобрался, мне терминал давал купить только за BUSD, прищлость USDT менять на BUSD, и потом покупать)


на титуле банан отбражает рынки с БЮСД в паре ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 20:57

Я за грн покупаю с р2р.
Щас он 1:1 меняют на Банане
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:22

IMPRINTER, так шоо Кефир за 1300 бу седня? :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:27

  Amethyst написав:IMPRINTER, так шоо Кефир за 1300 бу седня? :wink:


уже ! и бит пробил 18!
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:36

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

нда, за мое время торговли первый раз такое вижу)))))
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:37

  IMPRINTER написав:
  Amethyst написав:IMPRINTER, так шоо Кефир за 1300 бу седня? :wink:


уже ! и бит пробил 18!

предлагаю продать Кефир за 1527 в течение 30 мин
:mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:40

Хорошее представление устроили.Разборки бирж плюс выборы дали супер эффект.Юсдт на текущие расходы сдал по 40,90.Это крипта...на десятки процентов за день, супер.Кто в просадке - ничего не продавайте, отскок после падения всегда будет.
Кучинелли
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