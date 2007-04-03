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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 лис, 2022 20:51
Я Брал только Биток и Эфир, в остальные игры пока не играю)
я писал, что из классиков, пришел с Интерактив Брокерс. Крипту все таки считаю пирамидой
Значит я не разобрался, мне терминал давал купить только за BUSD, прищлость USDT менять на BUSD, и потом покупать)
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Shummi
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Додано: Вів 08 лис, 2022 20:56
Shummi написав:
Я Брал только Биток и Эфир, в остальные игры пока не играю)
я писал, что из классиков, пришел с Интерактив Брокерс. Крипту все таки считаю пирамидой
Значит я не разобрался, мне терминал давал купить только за BUSD, прищлость USDT менять на BUSD, и потом покупать)
на титуле банан отбражает рынки с БЮСД в паре ...
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IMPRINTER
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Додано: Вів 08 лис, 2022 20:57
Я за грн покупаю с р2р.
Щас он 1:1 меняют на Банане
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Amethyst
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Додано: Вів 08 лис, 2022 21:22
IMPRINTER
, так шоо Кефир за 1300 бу седня?
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Amethyst
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Додано: Вів 08 лис, 2022 21:27
Amethyst написав:IMPRINTER
, так шоо Кефир за 1300 бу седня?
уже ! и бит пробил 18!
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IMPRINTER
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Додано: Вів 08 лис, 2022 21:36
нда, за мое время торговли первый раз такое вижу)))))
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Shummi
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Amethyst
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Додано: Вів 08 лис, 2022 21:40
Хорошее представление устроили.Разборки бирж плюс выборы дали супер эффект.Юсдт на текущие расходы сдал по 40,90.Это крипта...на десятки процентов за день, супер.Кто в просадке - ничего не продавайте, отскок после падения всегда будет.
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Кучинелли
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Додано: Вів 08 лис, 2022 21:52
Кучинелли написав:
Юсдт на текущие расходы сдал по 40,90
Да щас до 43 разгонят
ТабТрыдер лёг
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Amethyst
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Додано: Вів 08 лис, 2022 22:00
А почему USDT к гривне так растет, в чем причина не понимаю?
Все хотят затариться подешевевшей криптой?
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Shummi
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Ірина_
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