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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3150315131523153
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 23:37

  Shummi написав:А почему USDT к гривне так растет, в чем причина не понимаю?
Все хотят затариться подешевевшей криптой?

Да, так всегда было, четвёртый раз пишу об этом.Конечно другие факторы тоже влияют...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 00:00

  Кучинелли написав:
  Shummi написав:А почему USDT к гривне так растет, в чем причина не понимаю?
Все хотят затариться подешевевшей криптой?

Да, так всегда было, четвёртый раз пишу об этом.Конечно другие факторы тоже влияют...


халявщики на дармовщинку налетели? )

з.ы.
признавайтесь пачем скупились социальной крипты?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 00:01

Неплохо так закрутили вынос. Сначала ложный пробой, затем сразу провал на 17к. Ну, с кем не бывает. Добросил ликвидности, усреднился с удвоенным плечом, половину позиции уже закрыл с минимальным профитом. По идее, дед должен выше 19к отскочить, пусть даже на моменте, там и закрою остальное.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 00:18

IMPRINTER
У меня копейки на Банане и Вайт Бите) по разному взял, Кефир по 1400 и 1310)
Биток по 1730 рекорд)
Но суммы копеечные) на Итерактиве на золоте с плечом 2х делал радовался) на Серебре выскочил, к сожалению раньше времени с AGQ по 20.6
Посмотрим, надеюсь ещё ниже просадят и войду на все котлету... Пока балуюсь..
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 00:28

Shummi
брал сначала биток, усреднял, потом как пошло вверх конвертнул в эфир
по итогу эфир вышел по 1350

но, обратите внимание, что в тот раз (в июне), когда дно бита было 17600, эфир был 890 ... стал сильнее ) т.е. соотношение был 1 к 20, сейчас дно было 17166 и 1233 соответственно, т.е. соотношение 1 к 14
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 00:34

IMPRINTER
я до сих пор все это считаю МММ)))
Но как рашка туда погнала бабки заводить, я осознал, что в условиях нашего времени и войны, это будет огромный рынок...
Вот впервые вкинул в Солану :lol:
Посмотрим, аж сам себе не верю, поверил в крипту :lol:
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 00:46

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

донобрался чуток и на половину от суммы добора юстд продалось на панике. отскок будет, вернее уже пошёл. шо дальше х.з. бо вертолёт с размахом на ровном месте.
а грят та не работает...
чик
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