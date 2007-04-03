Да, так всегда было, четвёртый раз пишу об этом.Конечно другие факторы тоже влияют...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 лис, 2022 23:37
Додано: Сер 09 лис, 2022 00:00
халявщики на дармовщинку налетели? )
з.ы.
признавайтесь пачем скупились социальной крипты?
Додано: Сер 09 лис, 2022 00:01
Неплохо так закрутили вынос. Сначала ложный пробой, затем сразу провал на 17к. Ну, с кем не бывает. Добросил ликвидности, усреднился с удвоенным плечом, половину позиции уже закрыл с минимальным профитом. По идее, дед должен выше 19к отскочить, пусть даже на моменте, там и закрою остальное.
Додано: Сер 09 лис, 2022 00:18
IMPRINTER
У меня копейки на Банане и Вайт Бите) по разному взял, Кефир по 1400 и 1310)
Биток по 1730 рекорд)
Но суммы копеечные) на Итерактиве на золоте с плечом 2х делал радовался) на Серебре выскочил, к сожалению раньше времени с AGQ по 20.6
Посмотрим, надеюсь ещё ниже просадят и войду на все котлету... Пока балуюсь..
Додано: Сер 09 лис, 2022 00:28
Shummi
брал сначала биток, усреднял, потом как пошло вверх конвертнул в эфир
по итогу эфир вышел по 1350
но, обратите внимание, что в тот раз (в июне), когда дно бита было 17600, эфир был 890 ... стал сильнее ) т.е. соотношение был 1 к 20, сейчас дно было 17166 и 1233 соответственно, т.е. соотношение 1 к 14
Додано: Сер 09 лис, 2022 00:34
IMPRINTER
я до сих пор все это считаю МММ)))
Но как рашка туда погнала бабки заводить, я осознал, что в условиях нашего времени и войны, это будет огромный рынок...
Вот впервые вкинул в Солану
Посмотрим, аж сам себе не верю, поверил в крипту
Додано: Сер 09 лис, 2022 00:46
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
донобрался чуток и на половину от суммы добора юстд продалось на панике. отскок будет, вернее уже пошёл. шо дальше х.з. бо вертолёт с размахом на ровном месте.
а грят та не работает...
Додано: Сер 09 лис, 2022 10:32
Додано: Сер 09 лис, 2022 11:43
Тут как обычно два варианта.1 - крах типа луны, ну может поменьше. без обнуления.Т к Аламеда с фтх владеют многими соланками и распродают их для спасения.куда свалится неизвестно, может и ниже 10.И 2 - по графику сняли лои прошлого года по доллару и этого года по бтс.Может и памп огромный последовать, т к недавно были хорошие новости про гугл + солана.Посмотрим...
Додано: Сер 09 лис, 2022 12:26
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Так шо пацаны, тарим на все)))) или это краш крипты, и Биток увидим еще по 1 к )))
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