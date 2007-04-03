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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 лис, 2022 12:39
Shummi написав:
Так шо пацаны, тарим на все)))) или это краш крипты, и Биток увидим еще по 1 к
)))
Никто точно не знает.Есть вариант теперь на днях вверх вплоть до 30.но для этого нужно объявление о слиянии Б и Ф и ещё пару позитивов.А если наоборот, то 6-10, дальше маловероятно.
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Додано: Сер 09 лис, 2022 12:46
Понял! тогда котлету не расчихляем пока )))
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Shummi
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