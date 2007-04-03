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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3151315231533154
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 12:39

  Shummi написав:Так шо пацаны, тарим на все)))) или это краш крипты, и Биток увидим еще по 1 к :-))))

Никто точно не знает.Есть вариант теперь на днях вверх вплоть до 30.но для этого нужно объявление о слиянии Б и Ф и ещё пару позитивов.А если наоборот, то 6-10, дальше маловероятно.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 12:46

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Понял! тогда котлету не расчихляем пока )))
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 13:43

  Shummi написав:Так шо пацаны, тарим на все)))) или это краш крипты, и Биток увидим еще по 1 к :-))))

корвалол кончился
идти в аптеку не могу
вот думаю на остаток грн опять закупить таки Кефиру :mrgreen: :mrgreen:
Солану завещаю правнукам, може отобь'тся
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 14:48

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Amethyst написав:Солану завещаю правнукам, може отобь'тся


Наблюдаю за ней, очень необычно движется цена.Недавно написал. что лои по битковой и долларовой паре сняли.Возникает вопрос - зачем?По логике для пампа.И ходит она сос коростью в два раза быстрее чем др и вверх и вниз.10-20-30% за часы.И как бы не сливается окончательно, сегодня за неск часов отросла на 25%.Что то тут не так, ХЗ, но мне кажется. что внуки в пролёте :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:25

За FTX теперь взялись амерские регуляторы, SEC и CFTC. По ходу дела там клиентскими средствами при помощи Аламеды вертели, как хотели. В результате дыра в балансе и остановка всех выводов. На фоне всего этого деда послали второе дно грызть.
phantom_systems
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