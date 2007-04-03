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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3151315231533154
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 12:39

  Shummi написав:Так шо пацаны, тарим на все)))) или это краш крипты, и Биток увидим еще по 1 к :-))))

Никто точно не знает.Есть вариант теперь на днях вверх вплоть до 30.но для этого нужно объявление о слиянии Б и Ф и ещё пару позитивов.А если наоборот, то 6-10, дальше маловероятно.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 12:46

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Понял! тогда котлету не расчихляем пока )))
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 13:43

  Shummi написав:Так шо пацаны, тарим на все)))) или это краш крипты, и Биток увидим еще по 1 к :-))))

корвалол кончился
идти в аптеку не могу
вот думаю на остаток грн опять закупить таки Кефиру :mrgreen: :mrgreen:
Солану завещаю правнукам, може отобь'тся
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 14:48

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Amethyst написав:Солану завещаю правнукам, може отобь'тся


Наблюдаю за ней, очень необычно движется цена.Недавно написал. что лои по битковой и долларовой паре сняли.Возникает вопрос - зачем?По логике для пампа.И ходит она сос коростью в два раза быстрее чем др и вверх и вниз.10-20-30% за часы.И как бы не сливается окончательно, сегодня за неск часов отросла на 25%.Что то тут не так, ХЗ, но мне кажется. что внуки в пролёте :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:25

За FTX теперь взялись амерские регуляторы, SEC и CFTC. По ходу дела там клиентскими средствами при помощи Аламеды вертели, как хотели. В результате дыра в балансе и остановка всех выводов. На фоне всего этого деда послали второе дно грызть.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 20:55

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  phantom_systems написав:За FTX теперь взялись амерские регуляторы, SEC и CFTC. По ходу дела там клиентскими средствами при помощи Аламеды вертели, как хотели. В результате дыра в балансе и остановка всех выводов. На фоне всего этого деда послали второе дно грызть.


завтра еще это индексом инфляции отполируют
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 21:12

Завтра ещё огромный разлок соланы, уже хоронят.Но что то смотрю. что на росте отскакивает очень бодро.ХЗ.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 21:23

  Кучинелли написав:Завтра ещё огромный разлок соланы, уже хоронят.Но что то смотрю. что на росте отскакивает очень бодро.ХЗ.

не понял. солану хороним или есть еще перспективы?
по чем брать?
па14 или ждать по 1 баксу?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 21:59

Олежан Лично я свою слил по 18.2, закуп средний был около 30, реально понимаю, что либо просто фиксирую убыток, либо возьму дешевле чуть ппж.
Rack
 
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