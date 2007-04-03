Никто точно не знает.Есть вариант теперь на днях вверх вплоть до 30.но для этого нужно объявление о слиянии Б и Ф и ещё пару позитивов.А если наоборот, то 6-10, дальше маловероятно.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 лис, 2022 12:39
Додано: Сер 09 лис, 2022 12:46
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Понял! тогда котлету не расчихляем пока )))
Додано: Сер 09 лис, 2022 13:43
Додано: Сер 09 лис, 2022 14:48
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Наблюдаю за ней, очень необычно движется цена.Недавно написал. что лои по битковой и долларовой паре сняли.Возникает вопрос - зачем?По логике для пампа.И ходит она сос коростью в два раза быстрее чем др и вверх и вниз.10-20-30% за часы.И как бы не сливается окончательно, сегодня за неск часов отросла на 25%.Что то тут не так, ХЗ, но мне кажется. что внуки в пролёте
Додано: Сер 09 лис, 2022 19:25
За FTX теперь взялись амерские регуляторы, SEC и CFTC. По ходу дела там клиентскими средствами при помощи Аламеды вертели, как хотели. В результате дыра в балансе и остановка всех выводов. На фоне всего этого деда послали второе дно грызть.
Додано: Сер 09 лис, 2022 20:55
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
завтра еще это индексом инфляции отполируют
Додано: Сер 09 лис, 2022 21:12
Завтра ещё огромный разлок соланы, уже хоронят.Но что то смотрю. что на росте отскакивает очень бодро.ХЗ.
Додано: Сер 09 лис, 2022 21:23
Додано: Сер 09 лис, 2022 21:59
Олежан Лично я свою слил по 18.2, закуп средний был около 30, реально понимаю, что либо просто фиксирую убыток, либо возьму дешевле чуть ппж.
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