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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3152315331543155
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 23:03

словившим два предыдущих дна - третье в подарок!

Binance не будет покупать FTX, если американское подразделение FTX US не станет частью сделки
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 23:17

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

https://youtu.be/XkDQ8YOQAVA
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 23:57

IMPRINTER
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