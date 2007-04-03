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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 лис, 2022 23:03
словившим два предыдущих дна - третье в подарок!
Binance не будет покупать FTX, если американское подразделение FTX US не станет частью сделки
Додано: Сер 09 лис, 2022 23:17
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Чет 10 лис, 2022 01:10
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Вот и сходили на 25к. Вместе с ПЦом, который творится с Теслой я за последнюю неделю потерял ... почти все.
Додано: Чет 10 лис, 2022 01:20
Фактично після відпрацювання подвійної вершини на 29к, на 18к була тільки консолідація типу стрибок дохлої кішки, зараз маємо капітуляцію ...
Хотів поцікавитися в шановного панства, крім нинішньої криптозими, яке очікування на випадання діда із висхідного каналу? зміна глобальної тенденції і невідомо чи буде новий хай колись?
Додано: Чет 10 лис, 2022 01:28
Додано: Чет 10 лис, 2022 01:33
якщо хтось буде різати вєни, дивлячись на курси, прошу до цього сообщить мені у лічку сід-фрази. мені як біженцу буде це у нагоді.
Додано: Чет 10 лис, 2022 04:38
Дуже мала ймовірність завершення криптозими. Поки центробанки підвищують ставки. Очікування що Біток сходить на 7к. Китам нафіг не потрібна та крипта, поки є більш передбачувані трежеря з такою смачною дохідністю. Картинок не показує з ворожого сайту.
Додано: Чет 10 лис, 2022 05:58
Додано: Чет 10 лис, 2022 09:53
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
начались разговоры про па 7-10 = хороший индикатор, побольше треба, подтягиваемся народ...
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