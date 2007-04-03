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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 лис, 2022 10:35
чик написав:
начались разговоры про па 7-10 = хороший индикатор, побольше треба, подтягиваемся народ...
Да все уже на заборе. Ждемс
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Додано: Чет 10 лис, 2022 11:03
airmax78 написав:
Вот и сходили на 25к. Вместе с ПЦом, который творится с Теслой я за последнюю неделю потерял ... почти все.
Ну, 25к прогнозується на кінець року, тобто ще майже 2 місяця до прогнозу ...
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Додано: Чет 10 лис, 2022 11:17
maxprofit написав: airmax78 написав:
Вот и сходили на 25к. Вместе с ПЦом, который творится с Теслой я за последнюю неделю потерял ... почти все.
Ну, 25к прогнозується на кінець року, тобто ще майже 2 місяця до прогнозу ...
"Ми будєм багатії?"(с)
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Додано: Чет 10 лис, 2022 11:23
airmax78 написав: maxprofit написав: airmax78 написав:
Вот и сходили на 25к. Вместе с ПЦом, который творится с Теслой я за последнюю неделю потерял ... почти все.
Ну, 25к прогнозується на кінець року, тобто ще майже 2 місяця до прогнозу ...
"Ми будєм багатії?"(с)
Скоро зможете собі на сніданок в яєшню класти досхочу яєць
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