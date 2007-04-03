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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3153315431553156
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 10:35

  чик написав:начались разговоры про па 7-10 = хороший индикатор, побольше треба, подтягиваемся народ...

Да все уже на заборе. Ждемс
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 11:03

  airmax78 написав:Вот и сходили на 25к. Вместе с ПЦом, который творится с Теслой я за последнюю неделю потерял ... почти все.

Ну, 25к прогнозується на кінець року, тобто ще майже 2 місяця до прогнозу ...
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 11:17

  maxprofit написав:
  airmax78 написав:Вот и сходили на 25к. Вместе с ПЦом, который творится с Теслой я за последнюю неделю потерял ... почти все.

Ну, 25к прогнозується на кінець року, тобто ще майже 2 місяця до прогнозу ...

"Ми будєм багатії?"(с)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 11:23

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

airmax78 написав:
  maxprofit написав:
  airmax78 написав:Вот и сходили на 25к. Вместе с ПЦом, который творится с Теслой я за последнюю неделю потерял ... почти все.

Ну, 25к прогнозується на кінець року, тобто ще майже 2 місяця до прогнозу ...

"Ми будєм багатії?"(с)
Скоро зможете собі на сніданок в яєшню класти досхочу яєць
Faceless
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