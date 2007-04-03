Да все уже на заборе. Ждемс
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 лис, 2022 10:35
Додано: Чет 10 лис, 2022 11:03
Додано: Чет 10 лис, 2022 11:17
Додано: Чет 10 лис, 2022 11:23
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Скоро зможете собі на сніданок в яєшню класти досхочу яєць
Додано: Чет 10 лис, 2022 12:26
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Зебра в бане, вот крипта и посыпалась без поддержки.
Додано: Чет 10 лис, 2022 12:42
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Пока что ситуация выглядит крайне просто.нужен был повод собрать ликвидность ниже июньского лоя.Его нашли.Причём традиционные рынки или стояли на месте или даже немного росли.Использовали ФТХ.Вопрос - а что собственно биткойну от этого фтх.Как по мне ни холодно ни жарко.Пока что всё выглядит как манипуляция.Скаждым днём буде более понятно и вероятнее всего пойдёт восстановление.Как то здесь с челом писали мы о цифре 12 за биток.технически по волнам при равенстве А и С это может получиться.Но при таких размахах точность может быть не соблюдена или просто сквиз на пару минут.За солану в принципе то же самое, типа фтх владеет большой суммой и продаст...А если подумать. то нафига продавать в два раза дешевле чем вчера. глупость.Это дамп рынка с целью отжима.Особенно страдают плечевики и стописты.Последнее время поход вниз не исключался и в долгосрок нужно было набирать частями и без стопов.Многие монеты достигли расчётных минимумов плюс минус.Вот например я Граф ждал по 5-6 центов и т д.Также многие монеты вплотную подошли к цене инвесторов.Вопрос всего один - сколько времени ещё помаринуют и пожмут.Фрс уже объявила о смягчениях, т е сигнал рынкам дан.Из всего можно сделать вывод, что будет рост.Но перехай под вопросом, а коррекция на 0,5 фибу вполне.
Додано: Чет 10 лис, 2022 13:39
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Чет 10 лис, 2022 15:28
Это класс монет не относящийся к дефи. геймфи и прочим спорным категориям.Это реально фундаментальный проект, востребованный криптомиром.Сильная команда.Уже сильное падение, кот связано с вливанием крупных эмиссионных разлоков.Но уже и 69% в рынке.Это не мало и последующее нарастание уже более повильное.Свои максимумы она вряд ли вернёт, но на 30-50 центов скорее сходит ещё.
Додано: Чет 10 лис, 2022 15:39
Форумчане криптаны, помогите, может кто знает: на кошельке есть несколько АТОМ, были в стейкинге, решил закончить стейкинг 25 октября, в кошельке операция имеет статус завершено, а сами монеты до сир пор находятся в опции ожидание, и вот вопрос на которорый не могу найти ответ: какой срок ожидания? А то ни вывести не могу, ни опять застейкать... В кошельке есть на английском разяснения процедуры стейкинга, но вот по опции ожидание не могу найти.
Заранее благодарен!
Додано: Чет 10 лис, 2022 15:40
KUNA. Делистинг BNB
Привет, криптаны! 👋
❌ Сообщаем вам, что мы прекращаем возможность пополнения баланса BNB и останавливаем торговые операции.
⚠️ Вывод BNB будет работать, пока все держатели актива не выведут токен на другие кошельки!
Такое решение обусловлено тем, что KUNA не будет работать с токенами и активами платформ, поддерживающих путинский режим и продолжающих свою деятельность на территории стран-террористов, несмотря на санкции.
Слава Украине! 🇺🇦
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