RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3154315531563157>
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 10:35

  чик написав:начались разговоры про па 7-10 = хороший индикатор, побольше треба, подтягиваемся народ...

Да все уже на заборе. Ждемс
Rack
 
Повідомлень: 254
З нами з: 29.01.09
Подякував: 42 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 11:03

  airmax78 написав:Вот и сходили на 25к. Вместе с ПЦом, который творится с Теслой я за последнюю неделю потерял ... почти все.

Ну, 25к прогнозується на кінець року, тобто ще майже 2 місяця до прогнозу ...
maxprofit
 
Повідомлень: 1235
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1291 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 11:17

  maxprofit написав:
  airmax78 написав:Вот и сходили на 25к. Вместе с ПЦом, который творится с Теслой я за последнюю неделю потерял ... почти все.

Ну, 25к прогнозується на кінець року, тобто ще майже 2 місяця до прогнозу ...

"Ми будєм багатії?"(с)
airmax78
 
Повідомлень: 41229
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5097 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 11:23

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

airmax78 написав:
  maxprofit написав:
  airmax78 написав:Вот и сходили на 25к. Вместе с ПЦом, который творится с Теслой я за последнюю неделю потерял ... почти все.

Ну, 25к прогнозується на кінець року, тобто ще майже 2 місяця до прогнозу ...

"Ми будєм багатії?"(с)
Скоро зможете собі на сніданок в яєшню класти досхочу яєць
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32260
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 7620 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 12:26

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Зебра в бане, вот крипта и посыпалась без поддержки.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11547
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1576 раз.
Подякували: 3450 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 12:42

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  TylerTruman_ написав:Хотів поцікавитися в шановного панства, крім нинішньої криптозими, яке очікування на випадання діда із висхідного каналу? зміна глобальної тенденції і невідомо чи буде новий хай колись?


Пока что ситуация выглядит крайне просто.нужен был повод собрать ликвидность ниже июньского лоя.Его нашли.Причём традиционные рынки или стояли на месте или даже немного росли.Использовали ФТХ.Вопрос - а что собственно биткойну от этого фтх.Как по мне ни холодно ни жарко.Пока что всё выглядит как манипуляция.Скаждым днём буде более понятно и вероятнее всего пойдёт восстановление.Как то здесь с челом писали мы о цифре 12 за биток.технически по волнам при равенстве А и С это может получиться.Но при таких размахах точность может быть не соблюдена или просто сквиз на пару минут.За солану в принципе то же самое, типа фтх владеет большой суммой и продаст...А если подумать. то нафига продавать в два раза дешевле чем вчера. глупость.Это дамп рынка с целью отжима.Особенно страдают плечевики и стописты.Последнее время поход вниз не исключался и в долгосрок нужно было набирать частями и без стопов.Многие монеты достигли расчётных минимумов плюс минус.Вот например я Граф ждал по 5-6 центов и т д.Также многие монеты вплотную подошли к цене инвесторов.Вопрос всего один - сколько времени ещё помаринуют и пожмут.Фрс уже объявила о смягчениях, т е сигнал рынкам дан.Из всего можно сделать вывод, что будет рост.Но перехай под вопросом, а коррекция на 0,5 фибу вполне.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1331
З нами з: 30.11.17
Подякував: 171 раз.
Подякували: 460 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 13:39

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Кучинелли написав:Вот например я Граф ждал


Чим для Вас цікава ця монета?
V2
4
 
Повідомлень: 7746
З нами з: 03.07.09
Подякував: 281 раз.
Подякували: 1295 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 15:28

  V2 написав:
  Кучинелли написав:Вот например я Граф ждал


Чим для Вас цікава ця монета?


Это класс монет не относящийся к дефи. геймфи и прочим спорным категориям.Это реально фундаментальный проект, востребованный криптомиром.Сильная команда.Уже сильное падение, кот связано с вливанием крупных эмиссионных разлоков.Но уже и 69% в рынке.Это не мало и последующее нарастание уже более повильное.Свои максимумы она вряд ли вернёт, но на 30-50 центов скорее сходит ещё.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1331
З нами з: 30.11.17
Подякував: 171 раз.
Подякували: 460 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 15:39

Форумчане криптаны, помогите, может кто знает: на кошельке есть несколько АТОМ, были в стейкинге, решил закончить стейкинг 25 октября, в кошельке операция имеет статус завершено, а сами монеты до сир пор находятся в опции ожидание, и вот вопрос на которорый не могу найти ответ: какой срок ожидания? А то ни вывести не могу, ни опять застейкать... В кошельке есть на английском разяснения процедуры стейкинга, но вот по опции ожидание не могу найти.
Заранее благодарен!
joik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 659
З нами з: 24.07.17
Подякував: 46 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 15:40

KUNA. Делистинг BNB

Привет, криптаны! 👋

❌ Сообщаем вам, что мы прекращаем возможность пополнения баланса BNB и останавливаем торговые операции.

⚠️ Вывод BNB будет работать, пока все держатели актива не выведут токен на другие кошельки!

Такое решение обусловлено тем, что KUNA не будет работать с токенами и активами платформ, поддерживающих путинский режим и продолжающих свою деятельность на территории стран-террористов, несмотря на санкции.

Слава Украине! 🇺🇦
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3336
З нами з: 05.05.21
Подякував: 210 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
1
8
  #<1 ... 3154315531563157>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 10110, 10111, 10112
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
101110 245400685
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лис, 2022 15:34
Сибарит
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22869701
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 12:52
6 92856
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 17:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3186)
10.11.2022 16:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.