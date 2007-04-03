Кучинелли
Дякую, придивлюся.
p.s. уточню, про всяк випадок, мова про цю монету - The Graph (GRT)?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 лис, 2022 15:57
Кучинелли
Дякую, придивлюся.
p.s. уточню, про всяк випадок, мова про цю монету - The Graph (GRT)?
Додано: Чет 10 лис, 2022 15:58
всё, хана банану, если уж куна прекращает операции с бнб, то СЗ теперь остается сделать харакири.
надо СЗ показать этот пост - может он на закуску еще и прихлопнет этого комара.
Додано: Чет 10 лис, 2022 16:00
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
А каким боком Бинанс поддерживает рашку? Та и я думаю Бинансу тупо все равно, что там Куна какая то торгует а что нет. Они б лучше думали как за FTX не пойти
Додано: Чет 10 лис, 2022 16:09
Додано: Чет 10 лис, 2022 16:30
Теперь объективные факторы.1Инфляция снизилась - значит можно смягчать монетарку.2Безработица выросла - значит опять смягчать монетарку.Зелёный дилд все увидели...осталось развеять фуд про фтх и идём на 25...может быть
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