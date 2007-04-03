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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3154315531563157
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 15:57

Кучинелли
Дякую, придивлюся.
p.s. уточню, про всяк випадок, мова про цю монету - The Graph (GRT)?
V2
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 15:58

  Amethyst написав:Привет, криптаны! 👋

❌ Сообщаем вам, что мы прекращаем возможность пополнения баланса BNB и останавливаем торговые операции.

⚠️ Вывод BNB будет работать, пока все держатели актива не выведут токен на другие кошельки!

Такое решение обусловлено тем, что KUNA не будет работать с токенами и активами платформ, поддерживающих путинский режим и продолжающих свою деятельность на территории стран-террористов, несмотря на санкции.

Слава Украине! 🇺🇦


всё, хана банану, если уж куна прекращает операции с бнб, то СЗ теперь остается сделать харакири.
надо СЗ показать этот пост - может он на закуску еще и прихлопнет этого комара.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 16:00

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

А каким боком Бинанс поддерживает рашку? Та и я думаю Бинансу тупо все равно, что там Куна какая то торгует а что нет. Они б лучше думали как за FTX не пойти :-)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 16:09

  V2 написав:Кучинелли
Дякую, придивлюся.
p.s. уточню, про всяк випадок, мова про цю монету - The Graph (GRT)?

Да.Но цели вышеозвученные в средне-долго срок.Пока при росте можем достигнуть прошлые максимумы 0,12-0,15.Но и роста ещё нужно дождаться.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 16:30

Теперь объективные факторы.1Инфляция снизилась - значит можно смягчать монетарку.2Безработица выросла - значит опять смягчать монетарку.Зелёный дилд все увидели...осталось развеять фуд про фтх и идём на 25...может быть :D
Кучинелли
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