Кучинелли
Дякую, придивлюся.
p.s. уточню, про всяк випадок, мова про цю монету - The Graph (GRT)?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 лис, 2022 15:57
Кучинелли
Дякую, придивлюся.
p.s. уточню, про всяк випадок, мова про цю монету - The Graph (GRT)?
Додано: Чет 10 лис, 2022 15:58
всё, хана банану, если уж куна прекращает операции с бнб, то СЗ теперь остается сделать харакири.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Чет 10 лис, 2022 16:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 10 лис, 2022 16:00
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
А каким боком Бинанс поддерживает рашку? Та и я думаю Бинансу тупо все равно, что там Куна какая то торгует а что нет. Они б лучше думали как за FTX не пойти
Додано: Чет 10 лис, 2022 16:09
Додано: Чет 10 лис, 2022 16:30
Теперь объективные факторы.1Инфляция снизилась - значит можно смягчать монетарку.2Безработица выросла - значит опять смягчать монетарку.Зелёный дилд все увидели...осталось развеять фуд про фтх и идём на 25...может быть
Додано: Чет 10 лис, 2022 17:06
FTX банкротство
Всем привет!Подскажите может кто сталкивался с обменном токенизированных акций которые торгуются на FTX Switzerland на базовые акции?
Пока нашел такую инфу:
Биржа FTX предоставляет торговлю токенизированными акциями с помощью регулируемой финансовой фирмы CM-Equity AG из Германии. Через нее пользователи FTX могут обменять токенизированные акции на ценные бумаги.
Эти спотовые токены поддерживаются долями акций Tesla, хранящимися у FTX Switzerland. Их при желании можно обменять у FTX Switzerland на базовые акции. В будущем могут появиться другие способы вывода токенов с FTX. Если вы заинтересованы в получении самих акций, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки.
Додано: Чет 10 лис, 2022 18:34
Думаю, что наверное уже и сам нашел ответ на свой вопрос)) но навсякий напишу, может еще кому пригодится. Срок анстейка у АТОМ 21 день. Т.е. если 25.10 нажал "анстейк", то 15.11 монеты станут доступны. У многих стейковых монет такой же +- срок, редко когда меньше. Поэтому прежде чем стейкать нужно подумать не захочешь ли "резко" продать)) Короче стейкинг это если веришь в монету на средне/долгосрок.
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