Кучинелли написав:

TylerTruman_ написав: Хотів поцікавитися в шановного панства, крім нинішньої криптозими, яке очікування на випадання діда із висхідного каналу? зміна глобальної тенденції і невідомо чи буде новий хай колись? Хотів поцікавитися в шановного панства, крім нинішньої криптозими, яке очікування на випадання діда із висхідного каналу? зміна глобальної тенденції і невідомо чи буде новий хай колись?

Пока что ситуация выглядит крайне просто.нужен был повод собрать ликвидность ниже июньского лоя.Его нашли.Причём традиционные рынки или стояли на месте или даже немного росли.Использовали ФТХ.Вопрос - а что собственно биткойну от этого фтх.Как по мне ни холодно ни жарко.Пока что всё выглядит как манипуляция.Скаждым днём буде более понятно и вероятнее всего пойдёт восстановление.Как то здесь с челом писали мы о цифре 12 за биток.технически по волнам при равенстве А и С это может получиться.Но при таких размахах точность может быть не соблюдена или просто сквиз на пару минут.За солану в принципе то же самое, типа фтх владеет большой суммой и продаст...А если подумать. то нафига продавать в два раза дешевле чем вчера. глупость.Это дамп рынка с целью отжима.Особенно страдают плечевики и стописты.Последнее время поход вниз не исключался и в долгосрок нужно было набирать частями и без стопов.Многие монеты достигли расчётных минимумов плюс минус.Вот например я Граф ждал по 5-6 центов и т д.Также многие монеты вплотную подошли к цене инвесторов.Вопрос всего один - сколько времени ещё помаринуют и пожмут.Фрс уже объявила о смягчениях, т е сигнал рынкам дан.Из всего можно сделать вывод, что будет рост.Но перехай под вопросом, а коррекция на 0,5 фибу вполне.