❌ Сообщаем вам, что мы прекращаем возможность пополнения баланса BNB и останавливаем торговые операции.
⚠️ Вывод BNB будет работать, пока все держатели актива не выведут токен на другие кошельки!
Такое решение обусловлено тем, что KUNA не будет работать с токенами и активами платформ, поддерживающих путинский режим и продолжающих свою деятельность на территории стран-террористов, несмотря на санкции.
Слава Украине! 🇺🇦
всё, хана банану, если уж куна прекращает операции с бнб, то СЗ теперь остается сделать харакири.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Чет 10 лис, 2022 16:48, всього редагувалось 1 раз.
Теперь объективные факторы.1Инфляция снизилась - значит можно смягчать монетарку.2Безработица выросла - значит опять смягчать монетарку.Зелёный дилд все увидели...осталось развеять фуд про фтх и идём на 25...может быть
Всем привет!Подскажите может кто сталкивался с обменном токенизированных акций которые торгуются на FTX Switzerland на базовые акции? Пока нашел такую инфу: Биржа FTX предоставляет торговлю токенизированными акциями с помощью регулируемой финансовой фирмы CM-Equity AG из Германии. Через нее пользователи FTX могут обменять токенизированные акции на ценные бумаги. Эти спотовые токены поддерживаются долями акций Tesla, хранящимися у FTX Switzerland. Их при желании можно обменять у FTX Switzerland на базовые акции. В будущем могут появиться другие способы вывода токенов с FTX. Если вы заинтересованы в получении самих акций, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки.
joik написав:Форумчане криптаны, помогите, может кто знает: на кошельке есть несколько АТОМ, были в стейкинге, решил закончить стейкинг 25 октября, в кошельке операция имеет статус завершено, а сами монеты до сир пор находятся в опции ожидание, и вот вопрос на которорый не могу найти ответ: какой срок ожидания? А то ни вывести не могу, ни опять застейкать... В кошельке есть на английском разяснения процедуры стейкинга, но вот по опции ожидание не могу найти. Заранее благодарен!
Думаю, что наверное уже и сам нашел ответ на свой вопрос)) но навсякий напишу, может еще кому пригодится. Срок анстейка у АТОМ 21 день. Т.е. если 25.10 нажал "анстейк", то 15.11 монеты станут доступны. У многих стейковых монет такой же +- срок, редко когда меньше. Поэтому прежде чем стейкать нужно подумать не захочешь ли "резко" продать)) Короче стейкинг это если веришь в монету на средне/долгосрок.
Кучинелли написав:Теперь объективные факторы.1Инфляция снизилась - значит можно смягчать монетарку.2Безработица выросла - значит опять смягчать монетарку.Зелёный дилд все увидели...осталось развеять фуд про фтх и идём на 25...может быть
ну и если есть привязка к амерофонде биток должен быть уже на 25. какие-то внутренние криптофакторы сработали ну и должна быть зима, но возможно и вверх, но какая должна быть фонда? казино...
TylerTruman_ написав:Хотів поцікавитися в шановного панства, крім нинішньої криптозими, яке очікування на випадання діда із висхідного каналу? зміна глобальної тенденції і невідомо чи буде новий хай колись?
Пока что ситуация выглядит крайне просто.нужен был повод собрать ликвидность ниже июньского лоя.Его нашли.Причём традиционные рынки или стояли на месте или даже немного росли.Использовали ФТХ.Вопрос - а что собственно биткойну от этого фтх.Как по мне ни холодно ни жарко.Пока что всё выглядит как манипуляция.Скаждым днём буде более понятно и вероятнее всего пойдёт восстановление.Как то здесь с челом писали мы о цифре 12 за биток.технически по волнам при равенстве А и С это может получиться.Но при таких размахах точность может быть не соблюдена или просто сквиз на пару минут.За солану в принципе то же самое, типа фтх владеет большой суммой и продаст...А если подумать. то нафига продавать в два раза дешевле чем вчера. глупость.Это дамп рынка с целью отжима.Особенно страдают плечевики и стописты.Последнее время поход вниз не исключался и в долгосрок нужно было набирать частями и без стопов.Многие монеты достигли расчётных минимумов плюс минус.Вот например я Граф ждал по 5-6 центов и т д.Также многие монеты вплотную подошли к цене инвесторов.Вопрос всего один - сколько времени ещё помаринуют и пожмут.Фрс уже объявила о смягчениях, т е сигнал рынкам дан.Из всего можно сделать вывод, что будет рост.Но перехай под вопросом, а коррекция на 0,5 фибу вполне.
0.5 фібо - це ні туди, ні сюди, норм рівні ретрейсменту 0.38 і 0.61
по 2м вершинам ціль 12к і це досить природня корекція >80%, але корекція може закінчитися на 0.61 фібо, тобто 10к, між 10-12к дід набере пасажирів на наступний туземун рейс, як було попередній раз із 3к, далі після х2 закріплення вище 20к, потім будемо подивититися, що там стосовно перехаю ...
я так бачу, якщо включати режим вангіньо а біткоїн-максималісти ще можуть привести аргументи про ріст під наступний халвінг і далі перехай ...
Shummi написав:А каким боком Бинанс поддерживает рашку? Та и я думаю Бинансу тупо все равно, что там Куна какая то торгует а что нет. Они б лучше думали как за FTX не пойти
Куна була рекомендованою біржою, ще коли Бінанса не існувало, її керманич Чобанян - авторитетний в криптокомюніті чувак, ось в цей рекомендований список https://bitcoin.org/en/exchanges#international додали Бінанс десь після 2х років після заснування, а Куна була туди додана в рік свого запуску, скаміща FTX в даному списку ніколи не було, ... дана інфа на ресурсі підконтрольному тим, хто стоїть за створенням і початковою розкруткою біткоїна