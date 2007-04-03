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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 лис, 2022 00:27
TylerTruman_ написав:
... дана інфа на ресурсі підконтрольному тим, хто стоїть за створенням і початковою розкруткою біткоїна
Кому подконтрольному? Анонимусу Кобре? Домен зарегал Накамото, сайт был запущен вместе с Марти Мальми. Сначала ушёл в туман Накамото, затем Мальми, передав контроль Кобре в 2015. ХЗ кто он такой и чем занимается. С bitcoin.com хотя бы понятно, там церковь адептов великого биткэша, где проповедует криптопомазанный пастор Вер.
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