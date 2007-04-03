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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3155315631573158
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 00:27

  TylerTruman_ написав: ... дана інфа на ресурсі підконтрольному тим, хто стоїть за створенням і початковою розкруткою біткоїна

Кому подконтрольному? Анонимусу Кобре? Домен зарегал Накамото, сайт был запущен вместе с Марти Мальми. Сначала ушёл в туман Накамото, затем Мальми, передав контроль Кобре в 2015. ХЗ кто он такой и чем занимается. С bitcoin.com хотя бы понятно, там церковь адептов великого биткэша, где проповедует криптопомазанный пастор Вер.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 10:05

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

BlockFi теж заморозив виплати
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 10:38

  osafly написав:Буду краток.Думаю что числа до 10-12 ноября обновим июньский лоу,а там и разворот наконец нарисуется после пролива.Думаю проливу быть!Вот просто чисто чуйка.Ничего не буду ни объяснять,ни рисовать.Посмотрим!


Чуйка с "вангой" от поста 20.10 не подвела.Удивляет другое,что индикатор Hash Ribbons со своей отработкой,первый раз наипал за свою историю.Это да.Спустя уже такое длинное время после отработки,можно теперь уверенно сказать.Что будет дальше,я не знаю..Но всегда говорил о незакрытом гэпе на 9600-9800,туда по любому прийдем до следующего халвинга.
osafly
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