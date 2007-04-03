TylerTruman_ написав: ... дана інфа на ресурсі підконтрольному тим, хто стоїть за створенням і початковою розкруткою біткоїна
Кому подконтрольному? Анонимусу Кобре? Домен зарегал Накамото, сайт был запущен вместе с Марти Мальми. Сначала ушёл в туман Накамото, затем Мальми, передав контроль Кобре в 2015. ХЗ кто он такой и чем занимается. С bitcoin.com хотя бы понятно, там церковь адептов великого биткэша, где проповедует криптопомазанный пастор Вер.
osafly написав:Буду краток.Думаю что числа до 10-12 ноября обновим июньский лоу,а там и разворот наконец нарисуется после пролива.Думаю проливу быть!Вот просто чисто чуйка.Ничего не буду ни объяснять,ни рисовать.Посмотрим!
Чуйка с "вангой" от поста 20.10 не подвела.Удивляет другое,что индикатор Hash Ribbons со своей отработкой,первый раз наипал за свою историю.Это да.Спустя уже такое длинное время после отработки,можно теперь уверенно сказать.Что будет дальше,я не знаю..Но всегда говорил о незакрытом гэпе на 9600-9800,туда по любому прийдем до следующего халвинга.
joik написав:Форумчане криптаны, помогите, может кто знает: на кошельке есть несколько АТОМ, были в стейкинге, решил закончить стейкинг 25 октября, в кошельке операция имеет статус завершено, а сами монеты до сир пор находятся в опции ожидание, и вот вопрос на которорый не могу найти ответ: какой срок ожидания? А то ни вывести не могу, ни опять застейкать... В кошельке есть на английском разяснения процедуры стейкинга, но вот по опции ожидание не могу найти. Заранее благодарен!
Думаю, что наверное уже и сам нашел ответ на свой вопрос)) но навсякий напишу, может еще кому пригодится. Срок анстейка у АТОМ 21 день. Т.е. если 25.10 нажал "анстейк", то 15.11 монеты станут доступны. У многих стейковых монет такой же +- срок, редко когда меньше. Поэтому прежде чем стейкать нужно подумать не захочешь ли "резко" продать)) Короче стейкинг это если веришь в монету на средне/долгосрок.