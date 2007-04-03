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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3156315731583159>
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 00:27

  TylerTruman_ написав: ... дана інфа на ресурсі підконтрольному тим, хто стоїть за створенням і початковою розкруткою біткоїна

Кому подконтрольному? Анонимусу Кобре? Домен зарегал Накамото, сайт был запущен вместе с Марти Мальми. Сначала ушёл в туман Накамото, затем Мальми, передав контроль Кобре в 2015. ХЗ кто он такой и чем занимается. С bitcoin.com хотя бы понятно, там церковь адептов великого биткэша, где проповедует криптопомазанный пастор Вер.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 10:05

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

BlockFi теж заморозив виплати
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 10:38

  osafly написав:Буду краток.Думаю что числа до 10-12 ноября обновим июньский лоу,а там и разворот наконец нарисуется после пролива.Думаю проливу быть!Вот просто чисто чуйка.Ничего не буду ни объяснять,ни рисовать.Посмотрим!


Чуйка с "вангой" от поста 20.10 не подвела.Удивляет другое,что индикатор Hash Ribbons со своей отработкой,первый раз наипал за свою историю.Это да.Спустя уже такое длинное время после отработки,можно теперь уверенно сказать.Что будет дальше,я не знаю..Но всегда говорил о незакрытом гэпе на 9600-9800,туда по любому прийдем до следующего халвинга.
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 14:49

osafly
с чуйкой случайно совпало, а вот то шо ваш индикатор не сработал в первый раз и корреляция с фондой никакая лишний раз подтверждает спекулятивность и манипулирование криптой по любому поводу...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 15:20

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Розбір | Конфлікт і крах криптогігантів: як одна особиста образа могла обвалити ринок криптовалют
https://finance.liga.net/ua/all/article ... iptovalyut
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 16:46

  nau762 написав:
  joik написав:Форумчане криптаны, помогите, может кто знает: на кошельке есть несколько АТОМ, были в стейкинге, решил закончить стейкинг 25 октября, в кошельке операция имеет статус завершено, а сами монеты до сир пор находятся в опции ожидание, и вот вопрос на которорый не могу найти ответ: какой срок ожидания? А то ни вывести не могу, ни опять застейкать... В кошельке есть на английском разяснения процедуры стейкинга, но вот по опции ожидание не могу найти.
Заранее благодарен!

Думаю, что наверное уже и сам нашел ответ на свой вопрос)) но навсякий напишу, может еще кому пригодится. Срок анстейка у АТОМ 21 день. Т.е. если 25.10 нажал "анстейк", то 15.11 монеты станут доступны. У многих стейковых монет такой же +- срок, редко когда меньше. Поэтому прежде чем стейкать нужно подумать не захочешь ли "резко" продать)) Короче стейкинг это если веришь в монету на средне/долгосрок.


Спасибо большое! Плюсанул!
joik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:16

​​🤓 Сэм Бэнкман-Фрид ушел с поста главы FTX. Компания подала заявление о банкротстве

FTX Group подала заявление о банкротстве, а Сэм Бэнкман-Фрид ушел с поста генерального директора компании.

В частности в группу обанкротившихся компаний FTX также вошла Alameda Research.

Главой FTX назначен Джон Рэй.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:25

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Это на какой бирже? На Банане стейкать смысла нет, а на Вайтбите пробую по чуть чуть, никогда не думал что такая фигня там есь
Shummi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:29

  Shummi написав:Это на какой бирже? На Банане стейкать смысла нет, а на Вайтбите пробую по чуть чуть, никогда не думал что такая фигня там есь


на вайтбите самые жирны ставки, но стейкать на таких биржах я лично очкую ).
такую биржу увалить - раз пукнуть.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:48

  osafly написав:
  osafly написав:Буду краток.Думаю что числа до 10-12 ноября обновим июньский лоу,а там и разворот наконец нарисуется после пролива.Думаю проливу быть!Вот просто чисто чуйка.Ничего не буду ни объяснять,ни рисовать.Посмотрим!


Чуйка с "вангой" от поста 20.10 не подвела.Удивляет другое,что индикатор Hash Ribbons со своей отработкой,первый раз наипал за свою историю.Это да.Спустя уже такое длинное время после отработки,можно теперь уверенно сказать.Что будет дальше,я не знаю..Но всегда говорил о незакрытом гэпе на 9600-9800,туда по любому прийдем до следующего халвинга.


Я вспомнил этот твой пост.Но в таких случаях я всегда говорю - нужно быть в нужный момент в нужном месте.Если кто то с тех пор тупо ждал и дождался, то это круто.Но думаю, что с тех пор большинство сделали массу сделок.да и сначала цена сходила неплохо вверх.
Кучинелли
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