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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3156315731583159
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:20

IMPRINTER
Аналогично, та муляло зайти на хотя бы 10 к при этом падении, но коненки задрожали и отложил... Посмотрим, прав или нет буду
Shummi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:35

  Shummi написав:IMPRINTER
Аналогично, та муляло зайти на хотя бы 10 к при этом падении, но коненки задрожали и отложил... Посмотрим, прав или нет буду


так вайтбит тоже там что-то вякнул на БНБ давиче )
IMPRINTER
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