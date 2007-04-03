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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3156315731583159
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:20

IMPRINTER
Аналогично, та муляло зайти на хотя бы 10 к при этом падении, но коненки задрожали и отложил... Посмотрим, прав или нет буду
Shummi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:35

  Shummi написав:IMPRINTER
Аналогично, та муляло зайти на хотя бы 10 к при этом падении, но коненки задрожали и отложил... Посмотрим, прав или нет буду


так вайтбит тоже там что-то вякнул на БНБ давиче )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:26

  IMPRINTER написав:
  Shummi написав:Это на какой бирже? На Банане стейкать смысла нет, а на Вайтбите пробую по чуть чуть, никогда не думал что такая фигня там есь


на вайтбите самые жирны ставки, но стейкать на таких биржах я лично очкую ).
такую биржу увалить - раз пукнуть.

а смысл мелочь валить?
sergia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:44

sergia

имелось ввиду относительно риска стейкинга, т.к. у таких бирж-микробов их судьба в любой момент может закончится.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:22

  IMPRINTER написав:sergia

имелось ввиду относительно риска стейкинга, т.к. у таких бирж-микробов их судьба в любой момент может закончится.

риск есть без сомнения. Но вроде ж они уже года 2 по 30% стейкают.
sergia
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 10:53

sergia, ДВА достаточно стабильных и беспроблемных года, надо заметить...а тут вона как заштормило.С Байбита вывел все на кошель на всякий случай.Вот думаю и с Вайта забрать, тем более там только биток. Пока видится, что Бинанс будет сложно потопить какими то "колыханиями",а мелочь пузатую опрокинуть раз плюнуть - как точно подметили коллеги. А штормить только начинает, на мой взгляд. Хочу ошибаться.Очень хочу.
Rack
 
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