IMPRINTER
Аналогично, та муляло зайти на хотя бы 10 к при этом падении, но коненки задрожали и отложил... Посмотрим, прав или нет буду
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:20
IMPRINTER
Аналогично, та муляло зайти на хотя бы 10 к при этом падении, но коненки задрожали и отложил... Посмотрим, прав или нет буду
Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:35
Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:26
Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:44
sergia
имелось ввиду относительно риска стейкинга, т.к. у таких бирж-микробов их судьба в любой момент может закончится.
Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:22
Додано: Суб 12 лис, 2022 10:53
sergia, ДВА достаточно стабильных и беспроблемных года, надо заметить...а тут вона как заштормило.С Байбита вывел все на кошель на всякий случай.Вот думаю и с Вайта забрать, тем более там только биток. Пока видится, что Бинанс будет сложно потопить какими то "колыханиями",а мелочь пузатую опрокинуть раз плюнуть - как точно подметили коллеги. А штормить только начинает, на мой взгляд. Хочу ошибаться.Очень хочу.
Додано: Суб 12 лис, 2022 12:47
Rack
три говнобиржи, выдав свои хотелки за желания всех "украинцев" как они это подали в проплаченных публикациях типа "Украинцы объявили бойкот Банану". Но, понятно, что это банальная "жаба" после начала сотрудничества Минцифры с Бананом и желание взаполучить себе банановских клиентов на свои помойки/мойки и решили применить беспроигрышный рагулеметод - сделать себе имидж патриота, а конкурента обвинить в сотрудничестве с русо. При чем сами патриотично зарегистрированы не в Украине, т.е. де юре-неукраинссая биржа требует от властей Украины запретить деятельность их конкуренту, называя себя "украинцы требуют".
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Суб 12 лис, 2022 13:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 12 лис, 2022 13:01
“Небезпечні” зв’язки Binance
З 2018 року Binance обробила іранські транзакції на загальну суму у 7,8 мільярда доларів – всупереч санкціям США, спрямованим на відключення ірану від глобальної фінансової системи. Про масштаби іранських криптопотоків та їх тривалість стало відомо на тлі розслідування Міністерства юстиції США щодо “відмивання” грошей компанією Binance (яка домінує в криптоіндустрії з капіталом 1 трильйон доларів і має понад 120 мільйонів користувачів).
іран постачає зброю росії — з країною-агресором Binance теж продовжує ділові стосунки.
За словами джерел Bloomberg, росія входила до п’ятірки найбільших ринків Binance у світі із загальною кількістю рахунків близько 10 мільйонів. На початку повномасштабного вторгнення CEO Binance Чанпен Чжао, казав що криптобіржа виконала початкові розпорядження міжнародного уряду щодо обмеження осіб, які перебувають під санкціями, але заявив, що подальше розширення було б “неетичним”.
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