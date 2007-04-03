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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3156315731583159
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:20

IMPRINTER
Аналогично, та муляло зайти на хотя бы 10 к при этом падении, но коненки задрожали и отложил... Посмотрим, прав или нет буду
Shummi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:35

  Shummi написав:IMPRINTER
Аналогично, та муляло зайти на хотя бы 10 к при этом падении, но коненки задрожали и отложил... Посмотрим, прав или нет буду


так вайтбит тоже там что-то вякнул на БНБ давиче )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:26

  IMPRINTER написав:
  Shummi написав:Это на какой бирже? На Банане стейкать смысла нет, а на Вайтбите пробую по чуть чуть, никогда не думал что такая фигня там есь


на вайтбите самые жирны ставки, но стейкать на таких биржах я лично очкую ).
такую биржу увалить - раз пукнуть.

а смысл мелочь валить?
sergia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:44

sergia

имелось ввиду относительно риска стейкинга, т.к. у таких бирж-микробов их судьба в любой момент может закончится.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:22

  IMPRINTER написав:sergia

имелось ввиду относительно риска стейкинга, т.к. у таких бирж-микробов их судьба в любой момент может закончится.

риск есть без сомнения. Но вроде ж они уже года 2 по 30% стейкают.
sergia
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 10:53

sergia, ДВА достаточно стабильных и беспроблемных года, надо заметить...а тут вона как заштормило.С Байбита вывел все на кошель на всякий случай.Вот думаю и с Вайта забрать, тем более там только биток. Пока видится, что Бинанс будет сложно потопить какими то "колыханиями",а мелочь пузатую опрокинуть раз плюнуть - как точно подметили коллеги. А штормить только начинает, на мой взгляд. Хочу ошибаться.Очень хочу.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 12:47

Rack

три говнобиржи, выдав свои хотелки за желания всех "украинцев" как они это подали в проплаченных публикациях типа "Украинцы объявили бойкот Банану". Но, понятно, что это банальная "жаба" после начала сотрудничества Минцифры с Бананом и желание взаполучить себе банановских клиентов на свои помойки/мойки и решили применить беспроигрышный рагулеметод - сделать себе имидж патриота, а конкурента обвинить в сотрудничестве с русо. При чем сами патриотично зарегистрированы не в Украине, т.е. де юре-неукраинссая биржа требует от властей Украины запретить деятельность их конкуренту, называя себя "украинцы требуют".
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Суб 12 лис, 2022 13:24, всього редагувалось 1 раз.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 13:01

“Небезпечні” зв’язки Binance
З 2018 року Binance обробила іранські транзакції на загальну суму у 7,8 мільярда доларів – всупереч санкціям США, спрямованим на відключення ірану від глобальної фінансової системи. Про масштаби іранських криптопотоків та їх тривалість стало відомо на тлі розслідування Міністерства юстиції США щодо “відмивання” грошей компанією Binance (яка домінує в криптоіндустрії з капіталом 1 трильйон доларів і має понад 120 мільйонів користувачів).

іран постачає зброю росії — з країною-агресором Binance теж продовжує ділові стосунки.

За словами джерел Bloomberg, росія входила до п’ятірки найбільших ринків Binance у світі із загальною кількістю рахунків близько 10 мільйонів. На початку повномасштабного вторгнення CEO Binance Чанпен Чжао, казав що криптобіржа виконала початкові розпорядження міжнародного уряду щодо обмеження осіб, які перебувають під санкціями, але заявив, що подальше розширення було б “неетичним”.
https://itc.ua/ua/novini/ukrayintsi-boj ... ta-iranom/
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 20:51

Не является фин советом
Токен ФТТ несколько отличается от Луна, поэтому тут иная история.Есть малый призрачный шанс на неожиданность.Люди имеющие лишние деньги и готовые их потерять если шо, раздумывают над покупкой.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 21:35

  Кучинелли написав:Не является фин советом
Токен ФТТ несколько отличается от Луна, поэтому тут иная история.Есть малый призрачный шанс на неожиданность.Люди имеющие лишние деньги и готовые их потерять если шо, раздумывают над покупкой.


а солана как низко может пасть?
IMPRINTER
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