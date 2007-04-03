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ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3157315831593160
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 07:39

Уже была така идея.Зашел по 3.9...) успел выскочить по 3.5
Rack
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 08:38

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

twt на какой идеи стрельнул?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 12:19

IMPRINTER
ордера на откуп соланы поставил на часть прибыли от крайнего подскока. как низко упадёт зависит от битка, как и вся крипта, а грят про 9-7. если везде хотите поймать дно ешо рано...
чик
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