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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3157315831593160
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 07:39

Уже была така идея.Зашел по 3.9...) успел выскочить по 3.5
Rack
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 08:38

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

twt на какой идеи стрельнул?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 12:19

IMPRINTER
ордера на откуп соланы поставил на часть прибыли от крайнего подскока. как низко упадёт зависит от битка, как и вся крипта, а грят про 9-7. если везде хотите поймать дно ешо рано...
чик
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 13:04

  IMPRINTER написав:
  Кучинелли написав:Не является фин советом
Токен ФТТ несколько отличается от Луна, поэтому тут иная история.Есть малый призрачный шанс на неожиданность.Люди имеющие лишние деньги и готовые их потерять если шо, раздумывают над покупкой.


а солана как низко может пасть?


Может уже и не обновить дно.А может и до 5 если будет сл волна падения.От битка и всего рынка зависит.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 13:10

  Rack написав:Уже была така идея.Зашел по 3.9...) успел выскочить по 3.5


Иногда говорят, что фундаментал вторичен и нужно ориентироваться на график.Я не очень это разделяю, но всё же можно попытаться.Что мы видим...
Пять волн вниз, и сейчас пятая которая упала выше ожиданий на негативе.Она формируется в виде конечной диагонали как положено.После 2,6 на банане уже четвёртое дно в подарок получают откупатели, т к ММ постоянно сбривает их стопы ниже т н дна.На фтх цена уходила почти к 1, но там торги остановлены и график неактуален.Вообще я имел ввиду, что выше 2 покупать не стоит.По 2 это нормально, счас сходили на 1,75 - уже тройное дно.Если много таких налипнет, то будет пятое дно чтобы их сбрить если со стопами.Я вообще не понимаю как тут стопы можно ставить.Если решил потерять, то уже теряй или жди.Хамаха тоже выше 3 взял, но считает что до 10 отскочит.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 13:11

  чик написав:IMPRINTER
ордера на откуп соланы поставил на часть прибыли от крайнего подскока. как низко упадёт зависит от битка, как и вся крипта, а грят про 9-7. если везде хотите поймать дно ешо рано...

Я не видя твой пост почти то же написал.Но сначала как бы должна коррекция до 17-18, если сценарий с продолжением падения.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 13:15

По ФТТ мысли такие...
В сети больше паники, чем надежд на восстановление+
Полное банкротчтво фтх повлечёт последствия для всех, поэтому могут найтись покупатели, на неделе Сем будет их искать+
График гоаорит об отскоке+
График битка как вариант говорит об окончании падения, нужен драйвер для разворота и похода на 25, им может стать урегулирование проблемы фтх+
Ну а если нет, то -----
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 13:29

  Кучинелли написав:
  чик написав:IMPRINTER
ордера на откуп соланы поставил на часть прибыли от крайнего подскока. как низко упадёт зависит от битка, как и вся крипта, а грят про 9-7. если везде хотите поймать дно ешо рано...

Я не видя твой пост почти то же написал.Но сначала как бы должна коррекция до 17-18, если сценарий с продолжением падения.


она стабильно падает - а откат вверх уже был, потом снова вниз (я про откат вверх относительно битка, а не юсдт), т.е. чистый откат вверх.

щас начнут сыпаться еще всякие говнобиржи - уже их спалили тоже на фейковых отчётов, когда за день заводят активы делают отчет и возвращают их


🕵️‍♂️ Некоторые биржи подают фейковые данные о своих резервах

Сразу после того, как Huobi выпустила отчет по резервам, 10 000 ETH были переведены на депозитные кошельки Binance и OKX. На кошельке Huobi 34, на котором на момент снимка было 14 858 ETH, в настоящее время осталось всего 1 500 ETH.

Crypto․com после отчета отправили более 280 000 ETH с холодного кошелька на биржу Gate. Генеральный директор заявил, что они не туда отправили: «Мы работали с командой Gate, и впоследствии средства были возвращены в наше холодное хранилище».

Некоторые авторитетные криптаны рекомендуют вывести активы с Crypto․com, так как существует проблема с их движением капитала.

Переводят друг другу и отчитываются о резервах?

✅ CZ намекает а возможные проблемы у Gate io

"Если бирже приходится перемещать большие объемы криптовалюты до или после демонстрации адресов своих кошельков, это явный признак проблем. Держись подальше"

Биржа bitcoc остановила выводы

Соучредитель F2Pool & Cobo и лидер китайского криптосообщества Shenyu предложил в сообществе вывести монеты из crypto com как можно скорее, полагая, что существует проблема с их потоком капитала
IMPRINTER
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