|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 лис, 2022 08:38
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
twt на какой идеи стрельнул?
Додано: Нед 13 лис, 2022 12:19
IMPRINTER
ордера на откуп соланы поставил на часть прибыли от крайнего подскока. как низко упадёт зависит от битка, как и вся крипта, а грят про 9-7. если везде хотите поймать дно ешо рано...
Додано: Нед 13 лис, 2022 13:04
Может уже и не обновить дно.А может и до 5 если будет сл волна падения.От битка и всего рынка зависит.
Додано: Нед 13 лис, 2022 13:10
Иногда говорят, что фундаментал вторичен и нужно ориентироваться на график.Я не очень это разделяю, но всё же можно попытаться.Что мы видим...
Пять волн вниз, и сейчас пятая которая упала выше ожиданий на негативе.Она формируется в виде конечной диагонали как положено.После 2,6 на банане уже четвёртое дно в подарок получают откупатели, т к ММ постоянно сбривает их стопы ниже т н дна.На фтх цена уходила почти к 1, но там торги остановлены и график неактуален.Вообще я имел ввиду, что выше 2 покупать не стоит.По 2 это нормально, счас сходили на 1,75 - уже тройное дно.Если много таких налипнет, то будет пятое дно чтобы их сбрить если со стопами.Я вообще не понимаю как тут стопы можно ставить.Если решил потерять, то уже теряй или жди.Хамаха тоже выше 3 взял, но считает что до 10 отскочит.
Додано: Нед 13 лис, 2022 13:11
Я не видя твой пост почти то же написал.Но сначала как бы должна коррекция до 17-18, если сценарий с продолжением падения.
Додано: Нед 13 лис, 2022 13:15
По ФТТ мысли такие...
В сети больше паники, чем надежд на восстановление+
Полное банкротчтво фтх повлечёт последствия для всех, поэтому могут найтись покупатели, на неделе Сем будет их искать+
График гоаорит об отскоке+
График битка как вариант говорит об окончании падения, нужен драйвер для разворота и похода на 25, им может стать урегулирование проблемы фтх+
Ну а если нет, то -----
Додано: Нед 13 лис, 2022 13:29
она стабильно падает - а откат вверх уже был, потом снова вниз (я про откат вверх относительно битка, а не юсдт), т.е. чистый откат вверх.
щас начнут сыпаться еще всякие говнобиржи - уже их спалили тоже на фейковых отчётов, когда за день заводят активы делают отчет и возвращают их
🕵️♂️ Некоторые биржи подают фейковые данные о своих резервах
Сразу после того, как Huobi выпустила отчет по резервам, 10 000 ETH были переведены на депозитные кошельки Binance и OKX. На кошельке Huobi 34, на котором на момент снимка было 14 858 ETH, в настоящее время осталось всего 1 500 ETH.
Crypto․com после отчета отправили более 280 000 ETH с холодного кошелька на биржу Gate. Генеральный директор заявил, что они не туда отправили: «Мы работали с командой Gate, и впоследствии средства были возвращены в наше холодное хранилище».
Некоторые авторитетные криптаны рекомендуют вывести активы с Crypto․com, так как существует проблема с их движением капитала.
Переводят друг другу и отчитываются о резервах?
✅ CZ намекает а возможные проблемы у Gate io
"Если бирже приходится перемещать большие объемы криптовалюты до или после демонстрации адресов своих кошельков, это явный признак проблем. Держись подальше"
Биржа bitcoc остановила выводы
Соучредитель F2Pool & Cobo и лидер китайского криптосообщества Shenyu предложил в сообществе вывести монеты из crypto com как можно скорее, полагая, что существует проблема с их потоком капитала
|