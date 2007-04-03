Додано: Нед 13 лис, 2022 13:29

Кучинелли написав: чик написав: IMPRINTER

ордера на откуп соланы поставил на часть прибыли от крайнего подскока. как низко упадёт зависит от битка, как и вся крипта, а грят про 9-7. если везде хотите поймать дно ешо рано... ордера на откуп соланы поставил на часть прибыли от крайнего подскока. как низко упадёт зависит от битка, как и вся крипта, а грят про 9-7. если везде хотите поймать дно ешо рано...

Я не видя твой пост почти то же написал.Но сначала как бы должна коррекция до 17-18, если сценарий с продолжением падения. Я не видя твой пост почти то же написал.Но сначала как бы должна коррекция до 17-18, если сценарий с продолжением падения.

🕵️‍♂️ Некоторые биржи подают фейковые данные о своих резервах



Сразу после того, как Huobi выпустила отчет по резервам, 10 000 ETH были переведены на депозитные кошельки Binance и OKX. На кошельке Huobi 34, на котором на момент снимка было 14 858 ETH, в настоящее время осталось всего 1 500 ETH.



Crypto․com после отчета отправили более 280 000 ETH с холодного кошелька на биржу Gate. Генеральный директор заявил, что они не туда отправили: «Мы работали с командой Gate, и впоследствии средства были возвращены в наше холодное хранилище».



Некоторые авторитетные криптаны рекомендуют вывести активы с Crypto․com, так как существует проблема с их движением капитала.



Переводят друг другу и отчитываются о резервах?

✅ CZ намекает а возможные проблемы у Gate io



"Если бирже приходится перемещать большие объемы криптовалюты до или после демонстрации адресов своих кошельков, это явный признак проблем. Держись подальше"

Соучредитель F2Pool & Cobo и лидер китайского криптосообщества Shenyu предложил в сообществе вывести монеты из crypto com как можно скорее, полагая, что существует проблема с их потоком капитала

она стабильно падает - а откат вверх уже был, потом снова вниз (я про откат вверх относительно битка, а не юсдт), т.е. чистый откат вверх.щас начнут сыпаться еще всякие говнобиржи - уже их спалили тоже на фейковых отчётов, когда за день заводят активы делают отчет и возвращают ихБиржа bitcoc остановила выводы