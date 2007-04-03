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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3158315931603161
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 20:54

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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 04:20

  sergia написав:
  Кучинелли написав:Не является фин советом
Токен ФТТ несколько отличается от Луна, поэтому тут иная история.Есть малый призрачный шанс на неожиданность.Люди имеющие лишние деньги и готовые их потерять если шо, раздумывают над покупкой.

а вывод usdt на FTX уже разблокировали?

Она же банкрот с дырой в балансе на 8 ярдов, что там разблокировать? Если не найдутся желающие купить всё это хотя бы по цене дыры, что маловероятно в текущей ситуации, FTX со всеми дочками ждёт долгая процедура описи имущества, составления списка кредиторов в порядке приоритетности взыскания, продажи оставшегося имущества и всё такое по образу и подобию Гокса.
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 12:38

Криптозима: падіння крипторинку. Чому Binance відмовився від покупки FTX
Ірина_
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