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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 лис, 2022 04:20
Она же банкрот с дырой в балансе на 8 ярдов, что там разблокировать? Если не найдутся желающие купить всё это хотя бы по цене дыры, что маловероятно в текущей ситуации, FTX со всеми дочками ждёт долгая процедура описи имущества, составления списка кредиторов в порядке приоритетности взыскания, продажи оставшегося имущества и всё такое по образу и подобию Гокса.
Додано: Пон 14 лис, 2022 12:38
Додано: Пон 14 лис, 2022 21:34
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
отвязались от фонды нахрен - от слова совсем...
Додано: Пон 14 лис, 2022 22:34
Да.Т к появился новый ориентир.Проблема с фтх.рынок не может идти вверх за фондой пока не получил положительный сигнал - мол будут предприниматься шаги. будут компенсации.
Я прочёл массу инфы, и там есть оччень интересное.Дело в том, шо биржа по статье 11, по кот банкротят, имеет право дальше работать и даже со временем кредитоваться.Или будут назначены или кто нить купит её, будут рулить дальше.Скорее всего счас идёт поиск и торг.В какой нить день будет объявлено и будет движ.Желающие должны найтись.Дело в том, шо долги долгами. а биржа = это готовый бизнес.Тот же Джастин ссал, и ребята типа Илона маскарада и т д за недорого ой как не против были бы купить фтхсину.Всякие базары типа доверие не вернуть, очень легко за пару недель-месяцев перетираются.
Додано: Пон 14 лис, 2022 22:43
Предыдущий пост это в целом ситуация.А вот что касается токена фтт. то тут неоднозначно.Сегодня разлочили все эмитированные токены, их было 38% стало 93%.На графике цена идёт по плану в том же клине всё дальше.причём нет обвала. просто каждый минимум со временем обновляется.Как я и говорил. сбривая налипших со стопами.Сегодня ночью бананс делистит все пары кроме бюсд.Т е создаётся впечатление типа Луны, с ней было также.Но ёмаё видно. что тут сит иная, нет эмиссии.разлок полностью соотв токеномике.Средства будут заморожены и выплачиваться в 3 очереди - инвесторы. сотрудники, пользователи...до 24 месяцевА токен...? а что токен - хз.Сценарий пока идёт как расписал известный Виларсо.Очень интересно, тем более что судьба всего крипторынка зависит от этого.Ждём и наблюдаем.Цена уже достигала 1,23.Отскок уже даже к 2-3 нехилый процент.Но будет ли он, цена может сходить и до 0,5.
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