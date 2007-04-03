Додано: Пон 14 лис, 2022 22:43

Предыдущий пост это в целом ситуация.А вот что касается токена фтт. то тут неоднозначно.Сегодня разлочили все эмитированные токены, их было 38% стало 93%.На графике цена идёт по плану в том же клине всё дальше.причём нет обвала. просто каждый минимум со временем обновляется.Как я и говорил. сбривая налипших со стопами.Сегодня ночью бананс делистит все пары кроме бюсд.Т е создаётся впечатление типа Луны, с ней было также.Но ёмаё видно. что тут сит иная, нет эмиссии.разлок полностью соотв токеномике.Средства будут заморожены и выплачиваться в 3 очереди - инвесторы. сотрудники, пользователи...до 24 месяцевА токен...? а что токен - хз.Сценарий пока идёт как расписал известный Виларсо.Очень интересно, тем более что судьба всего крипторынка зависит от этого.Ждём и наблюдаем.Цена уже достигала 1,23.Отскок уже даже к 2-3 нехилый процент.Но будет ли он, цена может сходить и до 0,5.