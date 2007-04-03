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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 лис, 2022 13:57
phantom_systems написав:
Да и вообще, выдать кредит самому себе под залог токенов, выпущенных тобой же и перемещённых из одного кармана в другой, за такое SEC и FINCEN крепко возьмут за жёппу, просто это процесс небыстрый.
Ха, оказывется девочка 28 летняя управляющая Аламеды - это дочь Гери Генслера.............
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Додано: Вів 15 лис, 2022 14:41
Кучинелли написав: phantom_systems написав:
Да и вообще, выдать кредит самому себе под залог токенов, выпущенных тобой же и перемещённых из одного кармана в другой, за такое SEC и FINCEN крепко возьмут за жёппу, просто это процесс небыстрый.
Ха, оказывется девочка 28 летняя управляющая Аламеды - это дочь Гери Генслера.............
Она дочка профессора экономики MIT Глена Эллисона, который некоторое время работал с Генслером. Тот ведь тоже профессор. Сэм подкатывал к ней, как мог. Поставить её во главе многоярдового хедж-фонда при полуторагодовом трэйдерском опыте? Да она с трудом въезжала в происходящее. Её дело было ставить подпись в нужных местах и не задавать вопросы.
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