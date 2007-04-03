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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3159316031613162
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 13:57

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  phantom_systems написав:Да и вообще, выдать кредит самому себе под залог токенов, выпущенных тобой же и перемещённых из одного кармана в другой, за такое SEC и FINCEN крепко возьмут за жёппу, просто это процесс небыстрый.

Ха, оказывется девочка 28 летняя управляющая Аламеды - это дочь Гери Генслера.............
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 13:58

phantom_systems
тоже грил, шо при такой фонде должно на 25 сходить :o :mrgreen:
чик
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 14:41

  Кучинелли написав:
  phantom_systems написав:Да и вообще, выдать кредит самому себе под залог токенов, выпущенных тобой же и перемещённых из одного кармана в другой, за такое SEC и FINCEN крепко возьмут за жёппу, просто это процесс небыстрый.

Ха, оказывется девочка 28 летняя управляющая Аламеды - это дочь Гери Генслера.............

Она дочка профессора экономики MIT Глена Эллисона, который некоторое время работал с Генслером. Тот ведь тоже профессор. Сэм подкатывал к ней, как мог. Поставить её во главе многоярдового хедж-фонда при полуторагодовом трэйдерском опыте? Да она с трудом въезжала в происходящее. Её дело было ставить подпись в нужных местах и не задавать вопросы.
phantom_systems
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