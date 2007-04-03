RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3159316031613162
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 13:57

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  phantom_systems написав:Да и вообще, выдать кредит самому себе под залог токенов, выпущенных тобой же и перемещённых из одного кармана в другой, за такое SEC и FINCEN крепко возьмут за жёппу, просто это процесс небыстрый.

Ха, оказывется девочка 28 летняя управляющая Аламеды - это дочь Гери Генслера.............
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1342
З нами з: 30.11.17
Подякував: 173 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 13:58

phantom_systems
тоже грил, шо при такой фонде должно на 25 сходить :o :mrgreen:
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6956
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6015 раз.
Подякували: 933 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 14:41

  Кучинелли написав:
  phantom_systems написав:Да и вообще, выдать кредит самому себе под залог токенов, выпущенных тобой же и перемещённых из одного кармана в другой, за такое SEC и FINCEN крепко возьмут за жёппу, просто это процесс небыстрый.

Ха, оказывется девочка 28 летняя управляющая Аламеды - это дочь Гери Генслера.............

Она дочка профессора экономики MIT Глена Эллисона, который некоторое время работал с Генслером. Тот ведь тоже профессор. Сэм подкатывал к ней, как мог. Поставить её во главе многоярдового хедж-фонда при полуторагодовом трэйдерском опыте? Да она с трудом въезжала в происходящее. Её дело было ставить подпись в нужных местах и не задавать вопросы.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2203
З нами з: 14.04.15
Подякував: 24 раз.
Подякували: 483 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 22:23

  phantom_systems написав:
  Кучинелли написав:
  phantom_systems написав:Да и вообще, выдать кредит самому себе под залог токенов, выпущенных тобой же и перемещённых из одного кармана в другой, за такое SEC и FINCEN крепко возьмут за жёппу, просто это процесс небыстрый.

Ха, оказывется девочка 28 летняя управляющая Аламеды - это дочь Гери Генслера.............

Она дочка профессора экономики MIT Глена Эллисона, который некоторое время работал с Генслером. Тот ведь тоже профессор. Сэм подкатывал к ней, как мог. Поставить её во главе многоярдового хедж-фонда при полуторагодовом трэйдерском опыте? Да она с трудом въезжала в происходящее. Её дело было ставить подпись в нужных местах и не задавать вопросы.


Пусть так, ты уточнил.Но всё равно как говорят - волосатая лапа есть.И на самом деле девочка не дурочка как её представили в сми.Это подтасовка.Она эксперт по высокочастотной торговле, кот не подразумевает стопов.а всякие глупые блогеры собрали и перевернули всё в негатив.
ПС короче, более чем уверен, что чз время пойдёт позитив.Даже хакера вычислили.Т е взлома как такового не было. биржа надёжная.Ну и возвращаясь к токену.Он упал на уровень негатива, если пойдёт позитив будет отростать.Уже с низов почти Х2 сделал.Все пишут мол долги, дыра в балансе и т д.А почему упала Луна - да потому что её миллиардами стали печатать.С фтт пока такого нет.разблокировали уже выпущенные токены, так все блогеры и СиЗи сразу разорались, что неконтролируемая эмиссия.Потом посмотрели план токеномики и заткнулись.СиЗи ввод опять открыл.
К чему я это всё - я не вижу оснований обнулять токен. он слабо связан с долговыми обязательствами, он привязан к инструменту - бирже.Сейчас как раз его цена без наворотов, можно так сказать возврат на начало.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1342
З нами з: 30.11.17
Подякував: 173 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3159316031613162
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 10118, 10119, 10120
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
101191 245474248
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 лис, 2022 18:02
Сибарит
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22870589
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 12:52
6 92921
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 17:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5460)
15.11.2022 22:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.