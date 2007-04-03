Ха, оказывется девочка 28 летняя управляющая Аламеды - это дочь Гери Генслера.............
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 лис, 2022 13:57
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Ха, оказывется девочка 28 летняя управляющая Аламеды - это дочь Гери Генслера.............
Додано: Вів 15 лис, 2022 14:41
Она дочка профессора экономики MIT Глена Эллисона, который некоторое время работал с Генслером. Тот ведь тоже профессор. Сэм подкатывал к ней, как мог. Поставить её во главе многоярдового хедж-фонда при полуторагодовом трэйдерском опыте? Да она с трудом въезжала в происходящее. Её дело было ставить подпись в нужных местах и не задавать вопросы.
Додано: Вів 15 лис, 2022 22:23
Пусть так, ты уточнил.Но всё равно как говорят - волосатая лапа есть.И на самом деле девочка не дурочка как её представили в сми.Это подтасовка.Она эксперт по высокочастотной торговле, кот не подразумевает стопов.а всякие глупые блогеры собрали и перевернули всё в негатив.
ПС короче, более чем уверен, что чз время пойдёт позитив.Даже хакера вычислили.Т е взлома как такового не было. биржа надёжная.Ну и возвращаясь к токену.Он упал на уровень негатива, если пойдёт позитив будет отростать.Уже с низов почти Х2 сделал.Все пишут мол долги, дыра в балансе и т д.А почему упала Луна - да потому что её миллиардами стали печатать.С фтт пока такого нет.разблокировали уже выпущенные токены, так все блогеры и СиЗи сразу разорались, что неконтролируемая эмиссия.Потом посмотрели план токеномики и заткнулись.СиЗи ввод опять открыл.
К чему я это всё - я не вижу оснований обнулять токен. он слабо связан с долговыми обязательствами, он привязан к инструменту - бирже.Сейчас как раз его цена без наворотов, можно так сказать возврат на начало.
Додано: Сер 16 лис, 2022 10:18
Полтора года младшим трэйдером и уже эксперт по ВЧ торговле? Ну, ладно. Она была не единственным CEO Аламеды. Её напарником был Сэм Трабукко, но он в августе свалил, когда фэйл был очевиден и СБФ начал покрывать убытки Аламеды заёмными активами FTX. Почему-то на это мало обращают внимание.
|