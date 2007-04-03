Додано: Вів 15 лис, 2022 22:23

phantom_systems написав: Кучинелли написав: phantom_systems написав: Да и вообще, выдать кредит самому себе под залог токенов, выпущенных тобой же и перемещённых из одного кармана в другой, за такое SEC и FINCEN крепко возьмут за жёппу, просто это процесс небыстрый. Да и вообще, выдать кредит самому себе под залог токенов, выпущенных тобой же и перемещённых из одного кармана в другой, за такое SEC и FINCEN крепко возьмут за жёппу, просто это процесс небыстрый.

Ха, оказывется девочка 28 летняя управляющая Аламеды - это дочь Гери Генслера............. Ха, оказывется девочка 28 летняя управляющая Аламеды - это дочь Гери Генслера.............

Она дочка профессора экономики MIT Глена Эллисона, который некоторое время работал с Генслером. Тот ведь тоже профессор. Сэм подкатывал к ней, как мог. Поставить её во главе многоярдового хедж-фонда при полуторагодовом трэйдерском опыте? Да она с трудом въезжала в происходящее. Её дело было ставить подпись в нужных местах и не задавать вопросы. Она дочка профессора экономики MIT Глена Эллисона, который некоторое время работал с Генслером. Тот ведь тоже профессор. Сэм подкатывал к ней, как мог. Поставить её во главе многоярдового хедж-фонда при полуторагодовом трэйдерском опыте? Да она с трудом въезжала в происходящее. Её дело было ставить подпись в нужных местах и не задавать вопросы.

Пусть так, ты уточнил.Но всё равно как говорят - волосатая лапа есть.И на самом деле девочка не дурочка как её представили в сми.Это подтасовка.Она эксперт по высокочастотной торговле, кот не подразумевает стопов.а всякие глупые блогеры собрали и перевернули всё в негатив.ПС короче, более чем уверен, что чз время пойдёт позитив.Даже хакера вычислили.Т е взлома как такового не было. биржа надёжная.Ну и возвращаясь к токену.Он упал на уровень негатива, если пойдёт позитив будет отростать.Уже с низов почти Х2 сделал.Все пишут мол долги, дыра в балансе и т д.А почему упала Луна - да потому что её миллиардами стали печатать.С фтт пока такого нет.разблокировали уже выпущенные токены, так все блогеры и СиЗи сразу разорались, что неконтролируемая эмиссия.Потом посмотрели план токеномики и заткнулись.СиЗи ввод опять открыл.К чему я это всё - я не вижу оснований обнулять токен. он слабо связан с долговыми обязательствами, он привязан к инструменту - бирже.Сейчас как раз его цена без наворотов, можно так сказать возврат на начало.