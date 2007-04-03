phantom_systems написав:Да и вообще, выдать кредит самому себе под залог токенов, выпущенных тобой же и перемещённых из одного кармана в другой, за такое SEC и FINCEN крепко возьмут за жёппу, просто это процесс небыстрый.
Ха, оказывется девочка 28 летняя управляющая Аламеды - это дочь Гери Генслера.............
phantom_systems написав:Да и вообще, выдать кредит самому себе под залог токенов, выпущенных тобой же и перемещённых из одного кармана в другой, за такое SEC и FINCEN крепко возьмут за жёппу, просто это процесс небыстрый.
Ха, оказывется девочка 28 летняя управляющая Аламеды - это дочь Гери Генслера.............
Она дочка профессора экономики MIT Глена Эллисона, который некоторое время работал с Генслером. Тот ведь тоже профессор. Сэм подкатывал к ней, как мог. Поставить её во главе многоярдового хедж-фонда при полуторагодовом трэйдерском опыте? Да она с трудом въезжала в происходящее. Её дело было ставить подпись в нужных местах и не задавать вопросы.
phantom_systems написав:Да и вообще, выдать кредит самому себе под залог токенов, выпущенных тобой же и перемещённых из одного кармана в другой, за такое SEC и FINCEN крепко возьмут за жёппу, просто это процесс небыстрый.
Ха, оказывется девочка 28 летняя управляющая Аламеды - это дочь Гери Генслера.............
Она дочка профессора экономики MIT Глена Эллисона, который некоторое время работал с Генслером. Тот ведь тоже профессор. Сэм подкатывал к ней, как мог. Поставить её во главе многоярдового хедж-фонда при полуторагодовом трэйдерском опыте? Да она с трудом въезжала в происходящее. Её дело было ставить подпись в нужных местах и не задавать вопросы.
Пусть так, ты уточнил.Но всё равно как говорят - волосатая лапа есть.И на самом деле девочка не дурочка как её представили в сми.Это подтасовка.Она эксперт по высокочастотной торговле, кот не подразумевает стопов.а всякие глупые блогеры собрали и перевернули всё в негатив. ПС короче, более чем уверен, что чз время пойдёт позитив.Даже хакера вычислили.Т е взлома как такового не было. биржа надёжная.Ну и возвращаясь к токену.Он упал на уровень негатива, если пойдёт позитив будет отростать.Уже с низов почти Х2 сделал.Все пишут мол долги, дыра в балансе и т д.А почему упала Луна - да потому что её миллиардами стали печатать.С фтт пока такого нет.разблокировали уже выпущенные токены, так все блогеры и СиЗи сразу разорались, что неконтролируемая эмиссия.Потом посмотрели план токеномики и заткнулись.СиЗи ввод опять открыл. К чему я это всё - я не вижу оснований обнулять токен. он слабо связан с долговыми обязательствами, он привязан к инструменту - бирже.Сейчас как раз его цена без наворотов, можно так сказать возврат на начало.
Полтора года младшим трэйдером и уже эксперт по ВЧ торговле? Ну, ладно. Она была не единственным CEO Аламеды. Её напарником был Сэм Трабукко, но он в августе свалил, когда фэйл был очевиден и СБФ начал покрывать убытки Аламеды заёмными активами FTX. Почему-то на это мало обращают внимание.
phantom_systems написав:Если бы не ФТХ, дед бы уже 25к был при такой фонде. Панику отыграли, аккумулируется и отрастёт. ФТТ, ну, это такое. Для рисковых парней. Я в такое на медвежьем рынке не играю. Да и вообще, выдать кредит самому себе под залог токенов, выпущенных тобой же и перемещённых из одного кармана в другой, за такое SEC и FINCEN крепко возьмут за жёппу, просто это процесс небыстрый.
У меня полная аллюзия с 2018 годом. Даже по времени. Тогда непонятки были с usdt (депег) и bch - сейчас кризисы другого порядка. Думаю sol уже никогда не поднимится до хаёв при любых значениях битка. Да и в целом пропампленным проектам кроме btc и eth будет очень сложно перебить хаи. Уход аламейды с рынка (или по крайней мере долгострочное выбытие ее как активного игрока) это имхо позитивный сигнал. Негатив как для меня - тотальная зависимость от ситуации с бинансом и сизым. Кстати, какие мысли за icp? Начал изучать этот токен и экосистему и залип.
Зважаючи на всі вищеописані фактори і поведінку ринку після подібних потрясінь, до кінця 2022 року ціна на біткоїн втримається десь між $15 та $18 тис. Найвірогідніший прогноз — негативний прорив показника $10−13 тис. із подальшою стабілізацією на рівні $6 тис. у 2023 році. Позитивна тенденція малоймовірна, лише якщо з’явиться дуже сприятливий фактор. Тоді, при прориві показника $18 тис., BTC може закріпиться на позначці $21−22 тис. наступного року. Курс ETH, найвірогідніше, також очікує сумна доля. Найближчим часом його ціна становитиме $900, а наступного року можливе падіння до $400. https://minfin.com.ua/ua/crypto/article ... um-do-400/
Зважаючи на всі вищеописані фактори і поведінку ринку після подібних потрясінь, до кінця 2022 року ціна на біткоїн втримається десь між $15 та $18 тис. Найвірогідніший прогноз — негативний прорив показника $10−13 тис. із подальшою стабілізацією на рівні $6 тис. у 2023 році. Позитивна тенденція малоймовірна, лише якщо з’явиться дуже сприятливий фактор. Тоді, при прориві показника $18 тис., BTC може закріпиться на позначці $21−22 тис. наступного року. Курс ETH, найвірогідніше, також очікує сумна доля. Найближчим часом його ціна становитиме $900, а наступного року можливе падіння до $400. https://minfin.com.ua/ua/crypto/article ... um-do-400/
Сорян, гайз, Зебра обещал эфир по 7куе. Эту цену жду.